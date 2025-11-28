К 2030 году российским перевозчикам придется вывести из эксплуатации сотни Boeing и Airbus.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Иркутск - Москва, был вынужден экстренно сесть в пермском аэропорту "Большое Савино". Об этом со ссылкой на пресс-службу российской авиакомпании сообщает The Moscow Times.

Речь идет о борту SU-1563, на котором находились 158 пассажиров. Командир решил совершить внеплановую посадку из-за индикации повышенного расхода топлива, что могло свидетельствовать о возможной утечке.

Самолет выполнил посадку штатно, после чего из Москвы в Пермь отправили резервный борт.

Кризис авиаперевозок в России

The Moscow Times напоминает, что это далеко не первый такой случай за последнее время.

В начале года похожий инцидент произошел с рейсом "Аэрофлота" SU 2131, следовавшим из Стамбула в российскую столицу. Самолет экстренно приземлился в Астрахани из-за технической неисправности.

В марте Airbus A320 компании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в саратовском аэропорту "Гагарин" после того, как был получен сигнал о возможной разгерметизации.

В апреле сломался еще один самолет авиакомпании: лайнер, летевший по маршруту Москва - Денпасар, запросил аварийную посадку в Шереметьево после отказа двигателя.

Проблемы преследуют российских авиаперевозчиков не первый год.

Ранее стало известно, что за 11 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировали 208 авиаинцидентов. Это на 25% больше, чем годом ранее. Почти в половине случаев трудности были связаны с отказами двигателей или неисправностью шасси.

Растущее количество аварийных ситуаций связывают с началом российско-украинской войны и введением санкций, из-за чего техническое состояние российского авиапарка заметно ухудшилось. Предпосылок для улучшения ситуации на сегодня нет.

Российское авиастроение - главное

Ранее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что до 2030 года российские перевозчики будут вынуждены вывести из эксплуатации не менее 200 самолетов Boeing и Airbus из-за отсутствия обслуживания и запчастей.

Заменить эти самолеты фактически нечем - попытки создать полноценную замену западным машинам потерпели фиаско.

Новые российские авиалайнеры не только недоработанные, но и очень дорогие. Ранее сообщалось, что цена флагманского пассажирского МС-21 перевалила за 95 миллионов долларов (это даже больше цены некоторых западных машин).

На фоне этого россияне пытаются наладить производство откровенно архаичного Ту-214, который представляет собой несколько улучшенный вариант советского Ту-204 80-х годов.

