Несмотря на заявления россиян, что санкции не действуют, авиационная отрасль РФ их хорошо чувствует.

Санкции ставят под угрозу не только комфорт российских пассажиров, но и безопасность перелетов в России, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Одна из самых больших проблем российской авиации - рост доли аэропортовых расходов - на некоторых направлениях она уже достигает 30% от цен билетов. Чтобы покрыть расходы, российские авиакомпании вводят дополнительный "инфраструктурный сбор", который в итоге ляжет на плечи пассажиров.

В компании "Аэрофлот" открыто признают, что переложить все расходы на авиационных перевозчиков нет возможности, а альтернативные источники дохода недоступны.

Видео дня

Стоит сказать, что только за первое полугодие средние тарифы компании "Аэрофлот" увеличились на 6%. По мнению специалистов, это только первый этап подорожания и в будущем стоимость билетов вырастет еще больше.

В Службе внешней разведки отмечают, что несмотря на заявления россиян о "неэффективности" санкций, авиационная отрасль РФ их хорошо чувствует. Ограничение доступа к новым самолетам, запчастям и сервисному обслуживанию уже привело к росту количества поломок и аварийных ситуаций.

Российская гражданская авиация - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что в России увеличивается количество авиационных инцидентов, а также растет количество пассажиров и членов экипажей, которые погибают при эксплуатации воздушных судов. По данным самих россиян, количество авиационных происшествий в прошлом году выросло до 17 против восьми в 2023-м, тогда как количество погибших увеличилось до 37 против 12.

По прогнозам Службы внешней разведки Украины к 2030 году россияне потеряют почти половину своего гражданского авиапарка. Предполагается, что из парка перевозчиков выбывают более ста иностранных крылатых машин, а также 230 советских самолетов, которым 40-60 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: