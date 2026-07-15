Подорожание проезда в Киеве: эксперт объяснил, кто выиграет от новых цен

Транспортный аналитик рассказал, стоит ли ожидать новой волны подорожания стоимости проезда в маршрутках.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте было сделано для того, чтобы частные перевозчики могли беспрепятственно повышать тарифы и в дальнейшем переманивать пассажиров. Об этом в комментарии УНИАН сообщил соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" и транспортный аналитик Александр Гречко.

"Это лакмусовая бумажка – для чего вообще было сделано повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте. Это сделали для того, чтобы частные перевозчики с маршрутками могли спокойнее повысить стоимость проезда. Потому что маршрутчики не могли поднять тариф до 25 гривень, пока разовая поездка стоила 8 гривень", – сказал Гречко.

Эксперт обратил внимание, что частные перевозчики мгновенно подняли тарифы после объявления новой стоимости проезда в коммунальном транспорте.

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"Они сделали это очень легко, причем не за две недели, не за два месяца, а сразу в тот же день, что прямо-таки очень интересно", – отметил он.

В то же время, по его мнению, нынешнее повышение может стать последним, по крайней мере, на ближайшее время. Аналитик пояснил, что перевозчики уже получили существенное увеличение доходов с каждого пассажира, поэтому необходимости вновь пересматривать тарифы пока нет.

"Они работают только за наличные, объемы их наличности не учитываются, налоговая за этим не следит. Соответственно, они минимизируют уплату налогов, и за счет экономии на подвижном составе, обслуживании и налогах на зарплаты водителей им вполне достаточно доходов от этих 20–25 гривень", – отметил Гречко.

Он подчеркнул, что бизнес-модель частных перевозчиков основана на паразитировании на несовершенной системе общественного транспорта.

"В ближайшие полгода-год они зафиксируются на этой цене и просто будут переманивать к себе пассажиров, которые до сегодняшнего дня ездили на коммунальном транспорте", – добавил Гречко.

Проезд в Киеве – главные новости

С 15 июля в столице вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер теперь составляет 30 гривень. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок. В то же время тем, кто захочет приобрести неограниченное количество поездок в месяц, нужно будет потратить 3656 грн.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Подгайный заявлял, что стоимость проезда в 30 гривен не является экономически обоснованной, однако "приближена к экономическому расчету".

Вслед за коммунальным транспортом в столице начали повышать стоимость проезда и частные перевозчики в маршрутках. Так, на отдельных маршрутах с 15 июля стоимость одной поездки выросла до 25 гривень.

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