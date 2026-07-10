В Киеве проезд подорожает до 30 гривень: Кличко подписал распоряжение

Стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер составит 30 гривен.

В Киеве с 15 июля вступят в силу новые тарифы на разовую поездку в общественном транспорте. Городской голова Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение. Об этом говорится в распоряжении на официальном портале КГГА.

Согласно документу, стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер составит 30 гривен. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок.

В то же время предусмотрена система скидок при оптовом пополнении:

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10-19 поездок - по 28,90 грн;

20-29 поездок - 27,80 грн;

30-39 поездок - 26,60 грн;

40-49 поездок - 25,50 грн;

50 поездок - 25,00 грн.

Отдельно устанавливается стоимость проездного билета с возможностью многократной пересадки в течение 90 минут с момента активации. Он будет стоить 60 гривен без учета стоимости самого носителя электронного билета.

Для тех, кто приобретает долгосрочные проездные, тарифы следующие:

неограниченное количество поездок в месяц - 3656 грн (для физических и юридических лиц), 1828 грн для студентов, 914 грн для учащихся дневной формы обучения;

на вторую половину месяца вдвое дешевле;

проездные с ограниченным количеством поездок (46, 62, 92 и 124) будут стоить от 1088 до 2888 грн в зависимости от количества поездок и категории пассажира.

Также предусмотрены проездные на 24 часа - 375 грн, на 48 часов - 563 грн, на 72 часа - 750 грн.

Большинство пунктов распоряжения вступает в силу с 15 июля. Однако тариф на проездной билет за 60 гривень начнет действовать позже - с 1 августа.

Отдельно в документе уточняется, что поездки, приобретенные до 14 июля 2026 года, остаются действительными до 14 сентября 2026 года. Неиспользованные к этой дате поездки будут автоматически пересчитаны в денежный эквивалент и зачислены на баланс носителя билета.

Тариф на проезд в Киеве - главные новости

Как писал УНИАН, в столице предложили поднять стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте до 30 гривень. Ввести этот тариф планировалось с 15 июля.

10 июля пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщила, что в Киеве продолжается процедура согласования новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте. Там подчеркнули, что в столице не планируют переносить запланированное на 15 июля повышение тарифов на проезд, несмотря на распространение таких сообщений в СМИ и соцсетях.

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