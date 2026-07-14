В Киеве снова дорожает проезд в маршрутках: сколько будет стоить поездка

После повышения стоимости проезда в общественном транспорте частные перевозчики также начали корректировать цены.

В Киеве частные перевозчики начали повышать стоимость проезда в маршрутках. На отдельных маршрутах пассажиров уже предупредили, что с 15 июля стоимость одной поездки вырастет до 25 гривень, сообщила общественная организация"Пассажиры Киева" в Facebook.

Отмечается, что в некоторых маршрутках уже появились объявления об изменении стоимости проезда. Например, на маршруте №241 тариф вырос с 10 до 20 гривень, а на других маршрутах проезд с 15 июля будет стоить уже 25 гривень вместо 20.

В Соломенском районе столицы обнародовали фотографию объявления, размещенного в одной из маршруток, где указано, что с 15 июля 2026 года стоимость одной поездки составит 25 гривень. В объявлении перевозчик объясняет повышение "подорожанием запасных частей и расходных материалов для автобусов" с целью обеспечения стабильного выхода транспорта на маршруты.

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В то же время в общественной организации "Пассажиры Киева" считают, что повышение стоимости проезда было ожидаемым после утверждения новых тарифов для коммунального транспорта.

"Теперь сложилась ситуация, когда разовая поездка в коммунальном транспорте будет стоить 30 гривень, а в маршрутках – 25 гривень. Очевидно, что в целях экономии платежеспособные пассажиры будут чаще выбирать маршрутки", – сообщили в общественной организации.

В общественной организации "Пассажиры Киева" также отметили, что такая ситуация может привести к дальнейшему росту убытков коммунального транспорта, тогда как основными выгодоприобретателями станут частные перевозчики.

Проезд в Киеве – главные новости

С 15 июля в столице вступят в силу новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте. 10 июля мэр Виталий Кличко подписал соответствующее распоряжение. Таким образом, стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер составит 30 гривень. Такая же цена будет действовать и при покупке от 1 до 9 поездок. Тем, кто захочет приобрести неограниченное количество поездок в месяц, придется потратить 3656 грн.

Соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" и транспортный аналитик Александр Гречко сообщал, что Киев будет иметь один из самых дорогих проездных в Европе.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Подгайный сообщал, что цена проезда в 30 гривен не является экономически обоснованной, однако близка к этой цифре.

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