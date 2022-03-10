Уехать из Киева на личном транспорте очень трудно - лучше воспользоваться поездом.

Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на восток Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют бесплатные эвакуационные поезда.

Проезд в поездах бесплатный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.

Эвакуационные поезда из Киева 10 марта

06:23 - №114, 142 Львов – Лиман;

07:00 - №722 Дарница – Харьков;

07:00 - №732 Дарница – Днепр;

08:00 - №705 Дарница – Львов;

12:06 - №45 Ужгород – Лиман;

13:34 - №114/142 Лиман – Львов;

14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск;

14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский;

15:02 - №55 Киев – Рахов;

17:00 – №743 Киев – Львов;

17:12 - №13 Киев – Солотвино;

17:42 - №792 Киев – Кременчуг;

17:42 - №790 Киев – Кропивницкий;

18:30 – №81 Киев – Ужгород;

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;

19:48 - №95 Киев – Рахов;

20:05 – №29 Киев – Ужгород;

20:12 - №49 Киев – Трускавец;

20:21 – №59 Киев – Чоп;

20:21 – №57 Киев – Ворохта;

21:07 - №38 Киев – Запорожье;

21:15 – №105 Киев – Одесса;

21:22 - №97 Киев – Ковель;

21:50 - №15 Харьков – Рахов;

22:03 - №149 Полтава – Черновцы;

22:22 - №7 Киев – Черновцы;

22:37 - №91 Киев – Львов;

22:47 - №46 Лиман – Ужгород;

23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.

Эвакуация из Киевской области

10 марта проводится эвакуация из наиболее опасных городов Киевской области в столицу, после чего беженцы смогут уехать из столицы поездами.

Эвакуация проводится по маршрутам Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев, через Стоянку и Белогородку.

Места сбора для эвакуации:

Ирпень, гостиница Ирпень, ул. Соборная, 105Б

Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12

Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А

Бородянка, Церковь, ул. Православная — ул. Центральная

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