Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на восток Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют бесплатные эвакуационные поезда.
Проезд в поездах бесплатный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.
Эвакуационные поезда из Киева 10 марта
06:23 - №114, 142 Львов – Лиман;
07:00 - №722 Дарница – Харьков;
07:00 - №732 Дарница – Днепр;
08:00 - №705 Дарница – Львов;
12:06 - №45 Ужгород – Лиман;
13:34 - №114/142 Лиман – Львов;
14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск;
14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский;
15:02 - №55 Киев – Рахов;
17:00 – №743 Киев – Львов;
17:12 - №13 Киев – Солотвино;
17:42 - №792 Киев – Кременчуг;
17:42 - №790 Киев – Кропивницкий;
18:30 – №81 Киев – Ужгород;
19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск;
19:48 - №95 Киев – Рахов;
20:05 – №29 Киев – Ужгород;
20:12 - №49 Киев – Трускавец;
20:21 – №59 Киев – Чоп;
20:21 – №57 Киев – Ворохта;
21:07 - №38 Киев – Запорожье;
21:15 – №105 Киев – Одесса;
21:22 - №97 Киев – Ковель;
21:50 - №15 Харьков – Рахов;
22:03 - №149 Полтава – Черновцы;
22:22 - №7 Киев – Черновцы;
22:37 - №91 Киев – Львов;
22:47 - №46 Лиман – Ужгород;
23:46 – №771 Киев – Хмельницкий.
Эвакуация из Киевской области
10 марта проводится эвакуация из наиболее опасных городов Киевской области в столицу, после чего беженцы смогут уехать из столицы поездами.
Эвакуация проводится по маршрутам Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев, через Стоянку и Белогородку.
Места сбора для эвакуации:
- Ирпень, гостиница Ирпень, ул. Соборная, 105Б
- Буча, Бучанский городской совет, ул. Энергетиков, 12
- Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А
- Бородянка, Церковь, ул. Православная — ул. Центральная