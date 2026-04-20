'Большая удача, что я остался жив': Флеш раскрыл подробности попытки РФ убить его

В настоящее время около 20 % всех российских "Шахедов" управляются дистанционно, отметил он.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов чувствует себя "относительно хорошо" после попытки РФ убить его "Шахедом". Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Это очень большая удача, что я остался жив, я так считаю. Мы уже сейчас знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеда". То есть это была такая специальная операция с целью, видимо, найти меня и ликвидировать. Два реактивных "Шахеда" были сбиты по дороге нашими ребятами на перехватчиках. Но два "Шахеда" долетели до границ Киева", - сказал Флеш.

Он добавил, что у украинской стороны есть подтверждение того, что беспилотник, атаковавший его дом, управлялся с территории России. Он также подтвердил, что это свидетельствует о том, что речь идет не о случайном попадании, а именно о попытке оккупантов его убить.

Видео дня

"И я впервые вижу, что наш враг пытался кого-то атаковать или ликвидировать, используя "Шахеды" так целенаправленно", - сказал Флеш.

На вопрос, насколько распространена технология ручного управления "Шахедами" в РФ, советник министра обороны ответил:

"Очень распространенная. Сейчас мы видим, что около 20% "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря Mesh-сетям с территории РФ".

Покушение на Сергея (Флеша) Бескрестнова - что известно

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты пытались убить советника министра обороны. Флеш рассказал, что российский "Шахед" попал в его дом. Он отметил, что в результате атаки его дом был полностью уничтожен, а его "зацепило".

До этого Флеш предупреждал о новой опасности со стороны российских "Шахедов". По словам эксперта, новые российские ударные БпЛА могут взрываться через некоторое время после падения. Он отметил, что в результате таких действий уже есть погибшие с украинской стороны.

