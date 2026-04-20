Украинцев ждёт затяжное похолодание с дождями и заморозками

Под конец недели погода испортится окончательно.

Ближайшая неделя не порадует украинцев теплом. По всей стране будет прохладно и мокро, а по ночам ожидаются заморозки. Холоднее всего будет на западе и севере, где в отдельные дни температура может опускаться до +7° и ниже. Самая высокая температура, традиционно, сохранится на юге и востоке, но и тут сильного весеннего тепла не ожидается - до +10°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 20 апреля, по всему правобережью пройдут дожди, местами сильные. Почти по всей стране похолодает до +7°...+10°, только на юге и юго-востоке будет теплее, +10°...+15°.

Во вторник дожди сместятся на юг и юго-восток, температура тут снизится до +11°...+13°. На западе страны местами покапают небольшие дожди. На остальной территории будет сухо, но холодно. Столбики термометров покажут +7°...+10°, на востоке местами похолодает до +6°...+8°.

В среду, 22 апреля, погода в Украине ненадолго улучшится. По всей стране ожидается сухая погода с переменной облачностью и температурой +11°...+13°.

В середине недели, 23 апреля, станет пасмурно и опять начнутся дожди. Только на юге и востоке сохранится преимущественно сухая погода. Температура +10°...+13°, на юге, юго-востоке и в Закарпатской области - до +14°...+15°.

Перед выходными по всей Украине пройдут дожди, а температура снизится. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке - всего +6°...+9° днем и до -1° ночью. На западе и в центральных областях +8°...+10°, местами на юге, востоке и в Закарпатской области - до +12°.

На выходных в Украине теплее не станет и даже наоборот. К концу недели тепло до +10°...+12° сохранится только на востоке. На остальной же территории ожидается холодная погода с периодическими дождями и температурой +3°...+7°. Не исключен и мокрый снег.

