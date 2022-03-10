"Укрзализныця" продолжает пускать бесплатные поезда для желающих уехать за границу и по Украине.

"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 10 марта. Проезд в них бесплатный.

"Две недели на войне, две недели движения по новым правилам - едем уверенно и стабильно, поэтому около 2 млн людей уже чувствуют себя в безопасности вдали от зоны боевых действий. Но работы еще много", - отметили в компании.

10 марта сообщение между основными станциями будет выглядеть следующим образом.

Эвакуационные поезда из Киева

06:23 - №114, 142 Львов - Лиман

07:00 - №722 Дарница - Харьков

07:00 - №732 Дарница - Днепр

08:00 - №705 Дарница - Львов

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львов

14:07 - №749 Киев - Ивано-Франковск

14:25 - №769 Киев - Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев - Рахов

17:00 - №743 Киев - Львов

17:12 - №13 Киев - Солотвино

17:42 - №792 Киев - Кременчуг

17:42 - №790 Киев - Кропивницкий

18:30 - №81 Киев - Ужгород

19:06 - №44 Киев - Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев - Рахов

20:05 - №29 Киев - Ужгород

20:12 - №49 Киев - Трускавец

20:21 - №59 Киев - Чоп

20:21 - №57 Киев - Ворохта

21:07 - №38 Киев - Запорожье

21:15 - №105 Киев - Одесса

21:22 - №97 Киев - Ковель

21:50 - №15 Харьков - Рахов

22:03 - №149 Полтава - Черновцы

22:22 - №7 Киев - Черновцы

22:37 - №91 Киев - Львов

22:47 - №46 Лиман - Ужгород

23:46 - №771 Киев - Хмельницкий

Эвакуационные рейсы по станции Харьков

04:11 - №114, 142 Лиман - Львов

07:15 - ИС+ Харьков - Львов

08:00-ИС+ Харьков - Львов

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

14:00-ИС+ Харьков - Львов

14: 39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:09 - №15 Харьков - Рахов

17:00 - №723 Харьков - Львов

19:27 - №795 Харьков - Днепр

21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков - Одесса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Эвакуационные рейсы по станции Днепр

06:23 - №796 Днепр - Харьков

08:16 - №738 Запорожье - Киев

14:00 - №732 Днепр - Львов

14:26 - №41 Днепр - Трускавец

16:39 - №6 Запорожье - Рахов

Эвакуационные рейсы по станции Запорожье

11:07 - №006 Рахов - Запорожье

12:20 - №120 Запорожье - Львов

14:45 - №005 Запорожье - Рахов

Эвакуационные рейсы по станции Винница

00:28 - №105 Киев - Одесса

00:58 - №078 Одесса - Ковель

01:05 - №041 Днепр - Трускавец

02:35 - №771 Киев - Хмельницкий

03: 42 - №060 Чоп - Киев

03:42 - №058 Ворохта - Киев

03:54 - №106 Одесса - Киев

04:31 - №081 Ужгород - Киев

04:42 - №050 Трускавец - Киев

06:03 - №056 Рахов - Киев

06:47 - №770 Каменец-Подольский - Киев

16:41 - №772 Хмельницкий - Киев

17:20 - №769 Киев-Каменец - Подольский

18:07 - №055 Киев - Рахов

20:50 - №716 Львов - Киев

21:45 - №081 Киев - Ужгород

22:32 - №042 Трускавец - Днепр

23:17 - №049 Киев - Трускавец

23:26 - №057 Киев - Ворохта

23:26 - №059 Киев - Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы

Отмечается, что дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. В то же время уже сейчас анонсировали несколько:

Краматорск

Поезд 261/262 Краматорск - Львов, 13 вагонов, 09:00

Харьков

Поезд 229/230 Харьков - Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

П. 203/204 Днепр - Чоп, 18 вагонов, 11:00

П. 215/216 Днепр - Чоп, 15 вагонов, 19:00

Кривой Рог

Поезд 219/220 Кривой Рог - Чоп, 15 вагонов, 12:00

Поезд 221/222 Кривой Рог - Львов, 12 вагонов, 15:00

Одесса

Поезд 238/237 Одесса - Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Международные эвакуационные рейсы

Польша

№7603/7604 Львов - Пшемысль в 00:40

№7605/7606 Львов - Пшемысль в 05:27

№35/36 (Одесса) Львов - Пшемысль в 07:10

№907/908 Днепр - Хелм в 08:00

№7607/7608 Львов - Пшемысль в 08:52

№916/915 Кривой Рог - Хелм в 10:30

№902/901 Запорожье - Хелм в 11:00

№7609/7610 Львов - Пшемысль в 12:12

№7616/7617 Львов - Хелм в 14:00

№7611/7612 Львов - Пшемысль в 15:40

№67/68 Киев - Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм)

№7601/7602 Львов - Пшемысль в 19:55

№7618/7619 Львов - Хелм в 20:30

Венгрия

Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Словакия

Поезд Чоп - Чьерна-над-Тисоу - Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать к конечной остановке в 13:49.

Румыния

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса - Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд до Измаила с пересадкой на катер до Тульчи. Прибытие в Румынию в 10:30, рейс полностью бесплатный.

Как сообщал УНИАН, за 10 дней войны "Укрзализныця" эвакуировала 1 500 000 украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: