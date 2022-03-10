"Укрзализныця" обнародовала список эвакуационных поездов на 10 марта. Проезд в них бесплатный.
"Две недели на войне, две недели движения по новым правилам - едем уверенно и стабильно, поэтому около 2 млн людей уже чувствуют себя в безопасности вдали от зоны боевых действий. Но работы еще много", - отметили в компании.
10 марта сообщение между основными станциями будет выглядеть следующим образом.
- Эвакуационные поезда из Киева
- Эвакуационные рейсы по станции Харьков
- Эвакуационные рейсы по станции Днепр
- Эвакуационные рейсы по станции Запорожье
- Эвакуационные рейсы по станции Винница
- Дополнительные эвакуационные рейсы
- Международные эвакуационные рейсы
Эвакуационные поезда из Киева
06:23 - №114, 142 Львов - Лиман
07:00 - №722 Дарница - Харьков
07:00 - №732 Дарница - Днепр
08:00 - №705 Дарница - Львов
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львов
14:07 - №749 Киев - Ивано-Франковск
14:25 - №769 Киев - Каменец-Подольский
15:02 - №55 Киев - Рахов
17:00 - №743 Киев - Львов
17:12 - №13 Киев - Солотвино
17:42 - №792 Киев - Кременчуг
17:42 - №790 Киев - Кропивницкий
18:30 - №81 Киев - Ужгород
19:06 - №44 Киев - Ивано-Франковск
19:48 - №95 Киев - Рахов
20:05 - №29 Киев - Ужгород
20:12 - №49 Киев - Трускавец
20:21 - №59 Киев - Чоп
20:21 - №57 Киев - Ворохта
21:07 - №38 Киев - Запорожье
21:15 - №105 Киев - Одесса
21:22 - №97 Киев - Ковель
21:50 - №15 Харьков - Рахов
22:03 - №149 Полтава - Черновцы
22:22 - №7 Киев - Черновцы
22:37 - №91 Киев - Львов
22:47 - №46 Лиман - Ужгород
23:46 - №771 Киев - Хмельницкий
Эвакуационные рейсы по станции Харьков
04:11 - №114, 142 Лиман - Львов
07:15 - ИС+ Харьков - Львов
08:00-ИС+ Харьков - Львов
12:36 - №46 Лиман - Ужгород
14:00-ИС+ Харьков - Львов
14: 39 - №114, 142 Львов - Лиман
15:09 - №15 Харьков - Рахов
17:00 - №723 Харьков - Львов
19:27 - №795 Харьков - Днепр
21:08 - №2 Константиновка - Ивано-Франковск
21:43 - №7 Харьков - Одесса
22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Эвакуационные рейсы по станции Днепр
06:23 - №796 Днепр - Харьков
08:16 - №738 Запорожье - Киев
14:00 - №732 Днепр - Львов
14:26 - №41 Днепр - Трускавец
16:39 - №6 Запорожье - Рахов
Эвакуационные рейсы по станции Запорожье
11:07 - №006 Рахов - Запорожье
12:20 - №120 Запорожье - Львов
14:45 - №005 Запорожье - Рахов
Эвакуационные рейсы по станции Винница
00:28 - №105 Киев - Одесса
00:58 - №078 Одесса - Ковель
01:05 - №041 Днепр - Трускавец
02:35 - №771 Киев - Хмельницкий
03: 42 - №060 Чоп - Киев
03:42 - №058 Ворохта - Киев
03:54 - №106 Одесса - Киев
04:31 - №081 Ужгород - Киев
04:42 - №050 Трускавец - Киев
06:03 - №056 Рахов - Киев
06:47 - №770 Каменец-Подольский - Киев
16:41 - №772 Хмельницкий - Киев
17:20 - №769 Киев-Каменец - Подольский
18:07 - №055 Киев - Рахов
20:50 - №716 Львов - Киев
21:45 - №081 Киев - Ужгород
22:32 - №042 Трускавец - Днепр
23:17 - №049 Киев - Трускавец
23:26 - №057 Киев - Ворохта
23:26 - №059 Киев - Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы
Отмечается, что дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока. В то же время уже сейчас анонсировали несколько:
Краматорск
Поезд 261/262 Краматорск - Львов, 13 вагонов, 09:00
Харьков
Поезд 229/230 Харьков - Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
П. 203/204 Днепр - Чоп, 18 вагонов, 11:00
П. 215/216 Днепр - Чоп, 15 вагонов, 19:00
Кривой Рог
Поезд 219/220 Кривой Рог - Чоп, 15 вагонов, 12:00
Поезд 221/222 Кривой Рог - Львов, 12 вагонов, 15:00
Одесса
Поезд 238/237 Одесса - Ужгород, 19 вагонов, 22:32
Международные эвакуационные рейсы
Польша
№7603/7604 Львов - Пшемысль в 00:40
№7605/7606 Львов - Пшемысль в 05:27
№35/36 (Одесса) Львов - Пшемысль в 07:10
№907/908 Днепр - Хелм в 08:00
№7607/7608 Львов - Пшемысль в 08:52
№916/915 Кривой Рог - Хелм в 10:30
№902/901 Запорожье - Хелм в 11:00
№7609/7610 Львов - Пшемысль в 12:12
№7616/7617 Львов - Хелм в 14:00
№7611/7612 Львов - Пшемысль в 15:40
№67/68 Киев - Варшава в 19: 13 (с группой вагонов на Хелм)
№7601/7602 Львов - Пшемысль в 19:55
№7618/7619 Львов - Хелм в 20:30
Венгрия
Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Словакия
Поезд Чоп - Чьерна-над-Тисоу - Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать к конечной остановке в 13:49.
Румыния
Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса - Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд до Измаила с пересадкой на катер до Тульчи. Прибытие в Румынию в 10:30, рейс полностью бесплатный.
Как сообщал УНИАН, за 10 дней войны "Укрзализныця" эвакуировала 1 500 000 украинцев.