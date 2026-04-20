Сотни вагонов и несколько локомотивов: что известно о самом длинном поезде из Книги рекордов Гиннеса

Рекордный поезд длиной более 7 километров до сих пор считается одним из самых экстремальных достижений железнодорожной логистики в мире.

Рекордный железнодорожный состав официально признан самым длинным и самым тяжелым поездом, когда-либо построенным в мире. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как уникальное достижение, которое до сих пор считается почти недостижимым, пишет Antena 3.

Рекорд был установлен 21 июня 2001 года в Западной Австралии компанией BHP. Длина состава составляла 7,353 километра, а сам поезд состоял из 682 вагонов, загруженных железной рудой.

Для движения такого гигантского состава использовалось несколько локомотивов, расположенных в разных частях поезда, чтобы обеспечить синхронное перемещение многокилометровой конструкции.

Этот поезд до сих пор остается одним из самых экстремальных примеров промышленной логистики в мире и демонстрирует масштабы горнодобывающей индустрии Австралии в начале 2000-х годов.

