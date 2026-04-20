Известный украинский ведущий эмоционально высказался о Никитюк

Слава также рассказал, будет ли возобновлен их совместный проект.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Дёмин высказался о работе с Лесей Никитюк.

Напомним, что в начале 2010-х на YouTube было развлекательное шоу под названием "Леся здеся". Тогда ведущей была Никитюк, а продюсером – Дёмин. Проект был довольно успешным, а на днях в интервью для BLIK.ua Слава признался, планирует ли он вернуть его на большие экраны.

"У меня просто была идея. Мы познакомились с Лесей и таким образом начали наше сотрудничество. Считаю, что это был один из самых успешных проектов того времени. Тогда это было классно, потому что Леся играла провинциальную девушку, которая приехала покорять шоу-бизнес. Сейчас Леся немного другая. Поэтому мне кажется, что именно этот камбэк не будет удачным", – подчеркнул мужчина.

К слову, недавно ведущий "засветил" квартиру Никитюк. После этого начали поговаривать, что звезда станет новой героиней интервью Демина. На эти слухи он ответил так:

"Посмотрим. Я всегда со всеми в частных беседах обсуждаю интервью. Думаю, что вы будете удивлены, с кем скоро у меня выйдет интервью. С теми людьми, от которых, возможно, даже не ожидали, что они могут дать интервью вообще".

