Новости Харькова / фото Pravda Gerashchenko в Telegram
24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 14 мая из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 14 мая
13:55 46/45 Харьков-Пасс – Ужгород
15:06 15/16 Харьков-Пасс – Ивано-Франковск
17:07 92/91 Знаменка - Одесса-Главная
18:53 21/22 Киев-Пас – Львов
21:16 163/164 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
21:43 7/8 Одесса-Главная – Кропивницкий