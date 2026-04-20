Удар по заводу дронов в Таганроге разрушил 2 цеха: появились фото последствий

По заводу ударили ракетами "Нептун".

В результате украинского удара на заводе по производству дронов "Атлант-Аэро" в Таганроге повреждены как минимум два цеха.

Об этом пишет "Радио Свобода", публикуя спутниковые снимки последствий от 19 апреля.

Издание напоминает, что до этого Украина атаковала это предприятие 13 января. Тогда на территории завода было повреждено еще одно здание, которое с тех пор просто снесли.

"Атлант-Аэро" расположен по соседству с авиаремонтным заводом им. Бериева, который также неоднократно подвергался украинским ударам.

Удар по заводу "Атлант-Аэро"

19 апреля ВМС ВС Украины нанесли точный удар ракетами "Нептунами" по производственному корпусу завода "Атлант Аэро" в Таганроге. Завод осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных БПЛА типа "Молния", а также комплектующих к БПЛА "Орион".

Другие удары по РФ

В ночь на 20 апреля дроны в очередной раз атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края РФ. В результате атаки там вспыхнул мощный пожар.

Также В ночь с 18 на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли удары по двум большим десантным кораблям России во временно оккупированном Крыму. Речь идет о БДК проекта 775 "Ямал" и БДК проекта 1171 "Николай Фильченков". Общая стоимость двух кораблей превышает 150 миллионов долларов, оба они в результате атаки выведены из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: