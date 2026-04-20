Бывший президент Болгарии заявил о победе своей партии на парламентских выборах

Известно, что этот политик выступает против оказания военной помощи Украине.

Бывший президент Болгарии Румен Радев, который критикует ЕС и призывал к восстановлению отношений с РФ, заявил о победе своей партии на парламентских выборах. Об этом пишет The Guardian.

По прогнозам избирательных агентств, его партия "Прогрессивная Болгария" набрала 44% голосов, что обеспечит ей абсолютное большинство в виде как минимум 129 мест в парламенте, который в целом насчитывает 240.

"Самая бедная страна-член Европейского Союза пережила череду правительств с 2021 года, когда антикоррупционные митинги привели к падению консервативного правительства проевропейского лидера Бойко Борисова. 62-летний Радев, который ушел в отставку в начале этого года после девяти лет на посту президента, баллотировался с обещанием бороться с коррупцией", - напомнили в издании.

Видео дня

По прогнозам, "Прогрессивная Болгария" значительно опередила партию Бойко Борисова "ГЕРБ" и либеральную коалицию "Демократическая Болгария", которые набрали примерно по 12%. Официальные результаты ожидаются не раньше понедельника.

""Прогрессивная Болгария" одержала однозначную победу - победу надежды над недоверием, победу свободы над страхом", - сказал Радев журналистам возле офиса своей партии в Софии.

По его словам, Болгария "приложит все усилия, чтобы продолжать свой европейский путь".

"Но поверьте мне, сильной Болгарии и сильной Европе нужны критическое мышление и прагматизм. Европа стала жертвой собственных амбиций быть моральным лидером в мире с новыми правилами", - отметил он.

Радев сказал, что хочет избавить страну с населением 6,5 млн человек от "олигархической модели управления". В прошлом году он поддержал антикоррупционные протесты, которые привели к падению последнего правительства, имевшего поддержку консерваторов.

Отношение Радева к Украине

В то же время, как пишет The Guardian, Радев, который призывал к восстановлению связей с РФ и выступает против военной помощи Украине, был президентом в течение девяти лет, прежде чем ушел в отставку.

После голосования в Софии политик призвал к "демократической, современной, европейской Болгарии". Он выразил надежду на "практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равном отношении".

Также Радев осудил 10-летнее соглашение о сотрудничестве в области обороны, подписанное в прошлом месяце между Болгарией и Украиной.

Кроме того, он выступил против поставок его страной оружия для Украины, однако подчеркнул, что не будет использовать право вето своей страны для блокирования решений ЕС.

В свою очередь The Washington Post писала, что Россия нашла нового союзника в ЕС после поражения Орбана в Венгрии. За несколько месяцев до парламентских выборов в Болгарии, объявленных в январе, сеть аккаунтов в соцсетях начала активную деятельность по продвижению недавно созданной болгарской политической партии Румена Радева, фаворита на пост премьер-министра Болгарии.

"Россияне очень, очень заинтересованы в том, чтобы хотя бы частично компенсировать потерю Орбана в Венгрии. Более чем вероятно, что россияне надеются, что Болгария поможет заполнить эту пустоту", – рассказал журналистам Илиян Василев, бывший посол Болгарии в России.

Вас также могут заинтересовать новости: