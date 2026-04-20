Несмотря на размеры, эта порода собак входит в рейтинг 'самых спокойных': о ком идет речь

Крупные собаки, такие как ньюфаундленды и бернские зенненхунды, обладают грандиозным телосложением, которое некоторым может казаться угрожающим, однако на самом деле они являются настоящими ласковыми пушистиками. В то же время одна порода считается кротким гигантом, несмотря на свое огромное телосложение, и сейчас она входит в рейтинг самых спокойных пород, пишет ParadePets.

Речь идет о немецкой доге, которая заняла второе место в этом рейтинге, несмотря на свою гигантскую статуру.

"Немецкие доги - это настоящие кроткие гиганты, которые становятся замечательными домашними питомцами. Первоначально выведенные в Германии для охоты на диких кабанов, немецких догов часто называют "Аполлонами среди собак". Эта рабочая порода очень умная, преданная и тесно привязывается к близким любого возраста. Эти замечательные собаки имеют очень спокойный, умиротворенный нрав и очень ласковые", - добавляют в материале.

Самцы этой породы вырастают до 76-86 см в высоту и весят около 54-90 кг, а самки - до 71-81 см и весят от 45 до 59 кг.

Немецкие доги бывают разных окрасов, а именно черного, черно-белого, синего, тигрового, палевого, арлекинового, мерле, серебристого, чисто белого или с мантией.

"Среди других крупных пород, вошедших в список, - сенбернар и мастиф. В категорию спокойных пород также вошли более мелкие породы, такие как кавалер-кинг-чарльз-спаниель и мопс", - подчеркнули в ParadePets.

Породы с избытком энергии

Также есть много пород, которые более выносливы и нуждаются в больших физических нагрузках, чтобы потратить свою энергию.

"Пастушьи собаки, такие как бордер-колли и австралийские овчарки, нуждаются в ежедневной активности и много места для бега. Мелкие собаки, такие как визлы и пудели, обладают большим запасом энергии и лучше всего себя чувствуют, когда регулярно занимаются физическими упражнениями, чтобы оставаться физически и умственно активными", - отметили в издании.

