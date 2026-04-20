На фоне провалившихся переговоров, двойной блокады и стратегического тупика в иранской войне вынужден повторять: "Стратегия должна предшествовать действиям".

До февраля 2026 года закрытие Ормуза было элементом сдерживания - угрозой, которая имела ценность именно потому, что ее никогда не применяли. Как только табу было сломано и рынки, страховые компании и флоты отреагировали, - эта карта навсегда изменила свою природу. Она больше не является "ядерной кнопкой", которую страшно нажать. Она стала инструментом, который уже использовали и пережили.

Теперь Иран обладает доказанной способностью, которую ранее позиционировал лишь как теоретическую угрозу.

Иранский режим приобрел новые черты, и по своей сути это новый режим - Исламская республика 3.0. В чем-то президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что он "сменил режим". Проблема в том, что не в лучшую сторону.

Парадокс консолидации здесь проявляется в том, что хотя военное и экономическое давление, как правило, должно ослаблять систему, в данном случае оно дало "обновленное ощущение цели". Это не новый феномен: так работала иранская система с 1980-го по 1988-й, так было в 2019-м после убийства Сулеймани и после ударов по ядерным объектам в 2025-м.

Внешнее давление активирует механизм "осажденной ментальности", который консолидирует базу режима вокруг идеи выживания.

Но "3.0" - точное определение еще и потому, что это не просто та же система под большим давлением. Это система с качественно новым руководством: КВИР как доминирующий актор, Моджтаба Хаменеи как потенциальный наследник - и с новой операционной рамкой, которую описывал Наср: готовность к эскалации и готовность к переговорам одновременно.

Иран очень хорошо рассчитывает затраты и выгоды, просто его функция полезности иная, чем у рационального актера западной системы.

Выживание режима весит больше, чем благосостояние населения. Идеологическая легитимность весит больше, чем экономическая эффективность. Это - не отсутствие расчета. Это - другой расчет. Эта разница принципиально важна на практике: если расчет есть, то он поддается влиянию. Если его нет, нет и переговорного пространства.

Можно согласиться с целым рядом экспертов, утверждающих, что США сейчас находятся "в худшем положении", чем до начала войны. Раньше США и Израиль могли угрожать эскалацией как рычагом давления. Но сейчас эскалация уже произошла - и Иран выжил, закрыл пролив и получил новые рычаги. Угроза "мы ударим еще раз" теперь звучит менее убедительно, потому что первый удар не достиг заявленных целей.

Это классическая ловушка эскалационной логики: каждый следующий шаг вверх либо требует еще больших ресурсов, либо демонстрирует несостоятельность. Иран это понимает - отсюда и новая готовность к переговорам параллельно с готовностью к эскалации.

То, что "серебряной пули" в этой войне нет, кажется, понятно всем заинтересованным сторонам. Но остается открытым вопрос: какая архитектура соглашения позволит каждой стороне представить его своей аудитории как победу?

Для США - "мы остановили ядерную программу". Для Ирана - "мы выстояли, закрыли пролив и теперь получаем гарантии". Эта асимметрия в определении "успеха" и является реальным переговорным пространством. Если кто-то сумеет его использовать.