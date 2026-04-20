В Крыму поражены два российских БДК: Плетенчук объяснил, что это означает

Большые десантные корабли (БДК) России "Ямал" и "Николай Фильченков", подвергшиеся ударам во временно оккупированном Крыму, накануне полномасштабного вторжения враг завел в акватории, поскольку планировал высадку морского десанта, в частности в Одесской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Они имеют достаточно большой тоннаж, который могут доставлять. Как раз, подобные единицы россияне заводили в количестве шести единиц перед началом полномасштабного вторжения, чтобы довести общее количество до 13... Когда они строили свои планы по высадке морского десанта", – сказал Плетенчук.

По его словам, если подтвердится, что сейчас поражены именно названные две единицы, то речь идет о ЮДК из состава Черноморского флота РФ. В Крыму они находятся не зря, добавил пресс-секретарь, поскольку уже получали повреждения. Ранее при попытке выйти на ходовые испытания после ремонта именно эти единицы были поражены ВМС Украины. Не исключено, что в случае их восстановления россияне попытались бы вывести их в Крым. Ведь все ценные, боеспособные единицы россияне перебазировали в Новороссийск.

"Поэтому, в любом случае, снижение десантных и логистических возможностей – БДК россияне использовали для военно-морской логистики – это всегда плюс для нас", – сказал представитель ВМС.

Также он прокомментировал поражение российского предприятия "Атлант Аэро", которое производит дроны "Молния". Кроме того, завод связан с производством БПЛА "Орион".

"Молния" – это аппарат, который достает всех… Это крыло, которое делается из палок и бумаги. Соответственно, поражение производства, которое собирает эти дроны, – это приятная новость для линии боевого столкновения, в первую очередь. Что касается "Ориона" – это уже оперативно-технический уровень. Для понимания – это то же самое, что для нас – "Байрактар". Это довольно крупная единица в смысле размаха и возможностей. Он ведет не только разведку, но и имеет вооружение", – сказал Плетенчук.

Он отметил, что базы хранения, производственные мощности и другие объекты, связанные с "Орионами", поражаются не в первую очередь, но эти цели являются приоритетными. Дело в том, что в северной части Черного моря, ближе к украинскому побережью, российская авиация не работает. Здесь наблюдаются вражеские дроны, в том числе "Орионы".

По словам Плетенчука, Черноморский флот РФ уже длительное время находится в "режиме выживания", ракетоносцы используются лишь время от времени. Раз-два в месяц носители крылатых ракет "Калибр" выходят в море, чтобы отстреляться, но через несколько часов уже возвращаются на базу в Новороссийске.

"Новороссийск, на данный момент, фактически их единственное место базирования (в Черном море – УНИАН), хотя технически основным пунктом базирования остается Севастополь. И для россиян – это проблема. Даже не столько имиджевая, сколько техническая. К сожалению, в воздушном пространстве над акваторией – активна российская авиация и дроны – и разведчики, и оперативно-тактического уровня, и почти каждую ночь враг с моря атакует Одесскую область", – сказал Плетенчук.

Он добавил, что в составе ЧФ РФ есть две подводные лодки, но четыре года эксплуатации не могли не отразиться на их техническом состоянии, поскольку они фактически заперты в акватории. В то же время материально-техническая база для обслуживания, в том числе подводных лодок, находится в Крыму и фактически недоступна для флота, находящегося в Новороссийске.

Он также добавил, что существует очень высокая вероятность того, что недавно там был поражен фрегат "Адмирал Макаров" – по крайней мере, на данный момент активности обоих фрегатов (второй – "Адмирал Эссен") не наблюдается.

Атака на корабли РФ в Крыму

Напомним, в ночь на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли удары по двум крупным десантным кораблям ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму. Это БДК проекта 775 "Ямал" и БДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Сообщалось, что во время удара корабли находились в Севастопольской бухте. "Ямал" способен перевозить до 500 тонн груза, в частности бронетехнику и десант. Ориентировочная стоимость корабля – более 80 миллионов долларов. "Николай Фильченков" может транспортировать десятки единиц бронетехники и большой десантный контингент, его приблизительная стоимость – более 70 миллионов долларов.

