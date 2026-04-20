Актер-воин Ласточкин впервые за долгое время вышел на связь (видео)

Юморист сильно изменился.

Известный украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Игорь Ласточкин, который в 2025 году пополнил ряды ВСУ, впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками.

В своем Instagram актер опубликовал новый ролик. На нем Игорь в военной форме танцует под известную песню "Let me be" в блиндаже.

К слову, о своей мобилизации в ВСУ Ласточкин объявил в феврале прошлого года. Тогда мужчина опубликовал фото, на котором было изображено оружие и военный билет.

Впоследствии появилась информация, что Игорь пополнил ряды 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр", а также выполняет боевые задачи на Донбассе. К слову, сам воин очень редко делится подробностями своей службы.

Напомним, ранее Игорь Ласточкин откровенно рассказывал, что не общается с братом и отцом из РФ. Актер отметил, что их отношения были напряженными еще до начала полномасштабного вторжения.

"Вообще с ними не общаюсь. С братом у нас такие отношения – он звонит, чтобы одолжить деньги. Чем бы он ни занимался, он, так сказать, неудачник, потому что он бездельник", – поделился юморист.

