Во Франции 20 солнечных электростанций дали неожиданный эффект: почва и растения изменились

Солнечные электростанции делают гораздо больше, чем просто вырабатывают энергию.

Ученые раскрыли несколько преимуществ, которые приносит солнечная энергетика, и они оказались крайне неожиданными, пишет ecoportal.net.

Недавнеее исследование "Влияние солнечных панелей и управления на почвенную мезофауну, дыхание и характеристики растений в солнечных парках двух южных регионов Франции", опубликованное в журнале "Journal of Environmental Management", описало неожиданное преимущество перехода к "зеленой" энергетике и показало, что 20 солнечных электростанций во Франции оказали неожиданное воздействие на почву и окружающие растения.

Исследование показало, что солнечные электростанции образуют дождевые облака. Это доказывает, что солнечная энергия может создавать геологические преимущества. Кроме того, сама почва под нами – это живой, дышащий организм. Несколько солнечных электростанций во Франции показали, что солнечные панели стимулируют почвенное дыхание, одновременно увеличивая рост растений на территории и вокруг электростанций.

Видео дня

В исследовании говорится, что солнечные панели создают тень, которая позволяет почве дышать и изменяет жизнь растений. Также солнечные электростанции привлекли несколько исчезающих видов животных, которые теперь процветают вокруг солнечных панелей. Это доказывает, что солнечные панели могут создавать практически идеальные условия для выживания и процветания экосистемы.

Ранее УНИАН рассказывал, что ученые придумали экологичный бетон. Они предлагают заменить часть цемента биоуглем, полученным из водорослей, чтобы бетон при затвердевании поглощал и аккумулировал углекислый газ.

