'РФ будет все сложнее': эксперт о том, как ВСУ потопили сразу три вражеских корабля в Крыму

Россия уже испытывает проблемы с ПВО на фоне украинских ударов.

Крым становится все более доступным для украинских средств поражения. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV, комментируя поражение сразу трех кораблей РФ во временно оккупированном Крыму.

"Существует утверждение, что тот, кто владеет небом, тот и побеждает в войне. Мы пока не можем использовать авиацию для нанесения ударов, но мы проводим качественные операции за счет наших беспилотных систем, которые выводят из строя средства радиолокации, системы противовоздушной обороны и раннего предупреждения. Это ослепляет непосредственно российские силы в Крыму", - рассказал Храпчинский.

Он добавил, что уничтожение российских средств ПВО позволяет Силам обороны наносить удары и по другим целям на территории временно оккупированного Крыма. И фактически, полуостров становится местом, где любую технику могут поразить. Эксперт отметил, что это стало возможным благодаря системной работе Сил обороны по уничтожению российской ПВО в Крыму.

"Мы методично это выносим. Это позволяет нам уже овладеть этой территорией и создать определенные проблемы в отношении, например, аэродромов переброски, которые там находятся, и так далее. То есть России будет все сложнее работать с учетом тех операций, которые мы проводим", - добавил Храпчинский.

Эксперт также отметил, что РФ стягивает на территорию Крыма именно классические средства ПВО. В частности - системы С-400 и С-500. Тогда как на собственной территории они пытаются использовать другие подходы, а именно грузовые машины с ракетами класса "воздух-воздух".

"То есть они пытаются искать решения и заполнять ту нишу, которая отсутствует. На самом деле уничтожаются (в Крыму, - УНИАН) классически качественные системы противовоздушной обороны. И при этом все меньше становится возможности их заменять, потому что есть колоссальная проблема. Давайте вспомним, что индийские контракты на поставку С-400 приостановлены, потому что России самой нужны эти системы", - отметил Храпчинский.

Он объснил, что на возможности РФ производить эти системы и боеприпасы к ним существенно влияют украинские удары по ВПК. В частности, он напомнил об атаке на завод "Кремень Эл", что влияет на возможности РФ создавать компонентную базу и затягивает во времени поставки ряда элементов.

"Поэтому я бы даже сказал, что залогом успеха наших действий в Крыму является то, что мы делаем непосредственно на территории Российской Федерации", - добавил Храпчинский.

Удары по Крыму: что известно

Напомним, 18 апреля Генштаб раскрыл детали атаки, в ходе которой дроны СБУ поразили сразу три российских корабля на территории временно оккупированного Крыма. Отмечалось, что речь шла о двух больших десантных кораблях "Ямал" и "Азов", а также одном судне неустановленного типа. Также сообщалось о поражении противодиверсионного катера проекта 21980 "Грачонок".

Позже стало известно, что корабли на территории Крыма поразили и подразделения ГУР. По их данным, целью атаки вновь стали два больших десантных корабля - "Ямал" и "Николай Фильченков". По данным ГУР, в результате атаки оба корабля были выведены из строя.

