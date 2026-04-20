Важный сырьевой товар внезапно начал дорожать: сколько стоит теперь

Отмечается, что спрос на железную руду со стороны производителей чугуна остается устойчивым.

Цены на железную руду в понедельник, 20 апреля, выросли на фоне сохраняющегося высокого спроса со стороны Китая в преддверии первомайских праздников на фоне краткосрочного ограничения предложения.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы на железную руду для производства стали в Сингапуре поднялись на 0,6% до отметки в 106,40 доллара.

"Спрос на железную руду со стороны производителей чугуна остается устойчивым, а сталелитейные заводы поддерживают низкие запасы железной руды, что может стимулировать спрос на пополнение запасов в преддверии майских праздников", – сказал руководитель отдела международных исследований CITIC Futures Co Чэньси Гуй.

По его словам, объемы поступлений были сдержанными из-за более слабых поставок в марте, в то время как сохраняются опасения, что добыча на шахтах может сократиться из-за нехватки топлива.

Согласно данным Shanghai Steelhome E-Commerce, запасы в портах к 17 апреля сократились на 0,7% до 164,8 млн тонн, что стало вторым падением подряд.

Тем не менее рост может быть ограниченным, поскольку спрос улучшился лишь незначительно, а долгосрочное рыночное давление по-прежнему остается в силе. Настроения также чувствительны к колебаниям, связанной с конфликтом между США и Ираном, а споре между крупнейшими производителями железной руды - BHP Group и China Mineral Resources Group Co.

По состоянию на 08:05 по киевскому времени цена на железную руду выросла на 0,5% до 106,30 доллара за тонну.

