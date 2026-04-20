Буйство красок: популярную европейскую столицу признали самым ярким городом мира

Сразу два места в первой тройке досталось городам в Португалии.

Португальскую столицу Лиссабон признали самым разноцветным городом мира в 2026 году – поездка туда однозначно радует глаз и гарантирует множество ярких фото на память.

Как определяли победителя рейтинга

Рейтинг составила компанию по туристическому страхованию JustCover. Для этого ее эксперты проанализировали сотни пейзажей почти в 80 самых известных и красочных мест по всему миру.

В частности, команда отобрала несколько репрезентативных фотографий каждого из них, включая аэрофотоснимки или виды на горизонт, а также снимки улиц, демонстрирующие узнаваемые достопримечательности, архитектуру или районы.

Отмечается, что каждое изображение было выбрано таким образом, чтобы отражать типичный пейзаж места, и было сделано при ясном дневном свете без сильных фильтров. Затем эксперты использовали инструмент анализа цвета для измерения количества уникальных цветов на каждом изображении. Результаты были объединены для расчета общего показателя яркости с использованием данных на уровне пикселей.

Как Лиссабон возглавил рейтинг

Столица Португалии заработала оценку яркости 100 из 100 баллов. Отмечается, что анализ от JustCover выявил в городе более 2,6 миллионов уникальных цветов.

Лиссабон известен своими зданиями пастельных тонов и узорчатой ​​плиткой "азулежу", которой украшены исторические кварталы города. Однако одним из самых знаковых зрелищ являются желтые трамваи, которые грохотают по узким улочкам португальской столицы.

"Чтобы полюбоваться впечатляющим панорамным видом на терракотовые крыши города, отправляйтесь на смотровую площадку Мирадоуро да Сеньора ду Монте", – подытоживают авторы рейтинга.

10 самых ярких городов мира 2026

Всего в финальный рейтинг попали 30 городов по всему миру, причем в первой тройке оказались сразу два португальских.

Вот первая десятка:

Лиссабон, Португалия. Куала-Лумпур, Малайзия. Порту, Португалия. Картахена, Колумбия. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Гуанахуато, Мексика. Гавана, Куба. Ханой, Вьетнам. Новый Орлеан, США. Медельин, Колумбия.

Замкнула рейтинг ирландская столица Дублин.

Другие интересные места в Португалии

