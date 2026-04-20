Может уничтожить больше целей за меньшее время: эксперт о новых возможностях украинской ПВО

В то же время возникает необходимость в автоматизации таких платформ.

Силы обороны впервые сбили российский"Шахед" с морской платформы, и такой подход нужно масштабировать не только на воде, но и на суше. Об этом рассказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, в эфире Radio NV.

"Нам нужно оттягивать пусковые рубежи наших средств поражения, потому что это существенно сокращает время на выполнение задачи. Одно дело, когда мы с береговой линии вылетаем и там преодолеваем 25 км для того, чтобы перехватить воздушную цель. Или мы все же в секторе в 20 км от береговой линии используем наши пусковые платформы, которые помогают нам перехватывать такие воздушные цели. Поэтому здесь нужно говорить о том, что такой инструмент может быть использован и на суше за счет расположения систем пусковых установок", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что речь идет о классических системах ПВО – средствах детекции, радиолокации, центрах принятия решений и самих пусковых установках, которые находятся на разных расстояниях. И оператор такой системы сможет принимать решения о том, из какого сектора ему запускать дрон-перехватчик или другое средство поражения.

"Поэтому здесь нужно говорить о том, что, например, такая надводная пусковая установка за меньшее время может уничтожить больше воздушных целей, которые находятся в том секторе. Пока они преодолевают, например, там расстояние в 5 км. А тогда выполнение задачи может там занимать от 5 до 10–15 минут. И соответственно таких платформ должно быть больше, таких решений должно быть больше. Но при этом я в очередной раз буду подчеркивать важность автоматизации этих процессов. То есть когда за пультом дрона-перехватчика сидит не пилот, а оператор, который лишь контролирует задачу, а выполняет ее дрон-перехватчик", – добавил Храпчинский.

Напомним, ранее о том, что российский "Шахед" впервые был сбит с морской платформы, сообщили в Силах беспилотных систем ВСУ. Отмечалось, что речь идет о новом уровне интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей. Он, в частности, формирует дополнительный эшелон защиты украинских городов от российских угроз.

Также ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что частная противовоздушная оборона впервые сбила реактивный "Шахед" над территорией Украины. По его словам, речь идет о харьковской компании, которая сбила цель, летевшую со скоростью 400 километров в час.

