Военные считают нецелесообразным удерживать позиции на севере Мирнограда, – СМИ

Все подъезды к городу находятся в килл-зоне.

Российская армия практически полностью захватила Мирноград в Донецкой области и полноценно развернула там свою артиллерию и инфраструктуру для операторов БПЛА. Силы обороны продолжают удерживать позиции на северной окраине города, но считают, что военных, остающихся на окраинах города, нужно выводить.

Об этом заявили собеседники"Украинской правды" на Покровском направлении среди военных.

"Противник свободно передвигается по городу – и не только на юге, но и в центре и на севере. Он развернул инфраструктуру для своих пилотов, которые работают и к северу от Мирнограда, и за ним. У них множество точек взлета. Параллельно они накапливают артиллерию", – заявил собеседник.

Также, по его словам, в нескольких районах даже есть признаки наличия командных пунктов, развернуты средства связи, РЭБ.

"Мы уже не можем вести боевые действия против врага на юге Мирнограда", – добавил источник.

По данным, предоставленным УП, дальнейшее удержание позиций на севере Мирнограда "нецелесообразно". Военных, которые остаются на окраинах города, нужно выводить.

Все подъезды к городу находятся в килл-зоне. В районе Светлого и Ровного – двух сел между Покровском и Мирноградом – уже давно сформировался "мешок".

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе мониторинговый проект DeepState писал, что противник имеет возможность накапливать пехоту и технику на юге Мирнограда, в частности, за счет того, что украинские пилоты не могут туда добираться с помощью дронов.

Как напомнили аналитики, российские захватчики начали стягивать к южным окраинам ствольную артиллерию.

Отмечалось, что накопленные ресурсы противник использует для давления на северные окраины города, чтобы дожать город и его агломерацию. Одновременно с этим происходит продвижение и закрепление врага в лесопосадке к северу от Ровно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Светлого.

Вас также могут заинтересовать новости: