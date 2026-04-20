В Египте хотят построить город, состоящий из более чем 150 небоскребов

Проект создаст более 55 000 прямых рабочих мест и сотни тысяч косвенных.

Египетская компания Talaat Moustafa Group (TMG) построит новый многофункциональный город к востоку от Каира стоимостью 1,4 триллиона египетских фунтов (27 миллиардов долларов). Об этом заявил генеральный директор и управляющий директор Хишам Талаат Мустафа, пишет CNBC.

Проект, получивший название "Хребет" (The Spine), будет реализован в партнерстве с Национальным банком Египта с уставным капиталом в 69 миллиардов египетских фунтов (1,3 миллиарда долларов).

Масштабный проект, который будет построен как специальная инвестиционная зона рядом с проектом TMG "Мадинати", займет около 2,4 миллиона квадратных метров земли и объединит жилые, коммерческие, гостиничные, торговые, развлекательные и общественные зеленые зоны в единой непрерывной городской среде. Он предусматривает строительство 165 жилых и коммерческих башен.

По словам Мустафы, инвестиции составляют примерно 1% ВВП Египта и, как ожидается, со временем принесут в государственный бюджет около 818 миллиардов египетских фунтов налоговых поступлений.

Ожидается, что проект создаст более 55 000 прямых рабочих мест и сотни тысяч косвенных.

