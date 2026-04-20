Развлечение для тех, кто любит риск: пассажиры жалуются на роботакси Tesla, – BI

Первые пользователи беспилотного сервиса роботакси Tesla в Далласе (штат Техас, США) сообщили о сбоях в работе, ошибках навигации и вмешательстве операторов, пишет Business Insider.

Один из пассажиров рассказал, что приложение почти два часа не могло найти свободный автомобиль, а служба поддержки сначала вообще сообщила, что сервис в этом районе якобы не работает. Когда машина все же приехала, в начале поездки роботакси уверенно двигалось по городу, хотя, по словам пассажира, не всегда корректно считывало дорожные знаки.

Проблемы начались после того, как Tesla пропустила нужный съезд и выехала на шоссе. При этом на трассе, где поток машин двигался со скоростью около 130–145 км/ч, роботакси сначала ускорилось, а затем внезапно начало замедляться, как будто собиралось остановиться на обочине. После этого, как утверждает пассажир, в управление вмешался представитель Tesla, который дистанционно скорректировал движение машины и вывел ее с шоссе.

Впрочем, на этом проблемы не закончились. После съезда автомобиль проехал мимо конечного пункта назначения, отвез пассажира в неправильное место, а затем несколько раз кружил по одному и тому же маршруту вокруг отеля, пока служба поддержки не вмешалась, чтобы перенаправить его. Кроме того, в один момент авто пыталось высадить пассажира примерно в 4 км от конечной точки маршрута.

Несмотря на серию сбоев, пассажир назвал поездку "развлечением для тех, кто любит риск", но добавил, что не советовал бы пользоваться таким сервисом пожилым родственникам. Он также отметил, что все равно верит в будущее автономного транспорта, хотя и признал, что сервис пока имеет очевидные недостатки.

В декабре 2025 года стало известно, что компания Tesla тестирует свой парк роботакси в Остине ( штат Техас) без людей-контролеров, которые ранее находились внутри автомобилей. Тогда отчет Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) показал, что роботакси Tesla попали в четыре аварии с сентября.

Ранее сообщалось, что пассажирам службы роботакси Tesla предложили оставить чаевые за поездку без водителя, что их очень удивило.

Вас также могут заинтересовать новости: