'Можем молиться на погоду': нардеп предупредил, что следующая зима будет еще тяжелее

На реализацию плана обеспечения устойчивости Киева в рамках подготовки к отопительному сезону на данный момент выделено менее четверти необходимой суммы.

Отопительный сезон 2026-2027 годов будет тяжелее предыдущего, и есть вероятность, что далеко не все украинцы будут с отоплением, заявил народный депутат и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала КШДУ Media.

"Настоятельно советую всем не доверять никакой информации и исходить из того, что предстоящая зима будет точно, к сожалению, тяжелее, чем была предыдущая. Единственное, что мы можем, – это молиться о погоде, чтобы не было этих минус 15–20°C. Если будет погода 0–5°C – это будет несколько иной сценарий. Хотя без тепла сидеть при 0–5°C – тоже не очень приятно", – отметил парламентарий.

По его словам, несмотря на заявленное властями одобрение региональных планов устойчивости по подготовке к отопительному сезону, непонятно, был ли одобрен план устойчивости Киева.

"Спрашиваешь Киев: у вас приняли план устойчивости? А они говорят: мы его подготовили, Киевгорсовет его поддержал, Кличко подписал и направил где-то четыре недели назад в СНБО. Они не знают – одобрен этот план или нет, можно ли тратить деньги или нельзя", – отметил Кучеренко, добавив, что не располагает информацией о ситуации в других регионах.

Он отметил, что для реализации плана устойчивости Киева требуется 63 миллиарда гривень, тогда как на данный момент на это предусмотрено 14 миллиардов гривень.

Глава Деснянского района столицы Максим Бахматов считает, что Киев снова может остаться без отопления в следующем отопительном сезоне. По его мнению, у столичных властей отсутствует эффективный план на зиму.

Подготовку столицы раскритиковали и в Государственном агентстве по вопросам восстановления. По данным главы агентства Сергея Сухомлина, по состоянию на февраль 2026 года Киев готов к следующему отопительному сезону на 1-2%.

В свою очередь, энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что нужно подталкивать ответственных лиц к ускорению подготовки к отопительному сезону, но говорить о катастрофе с отоплением как о неизбежном факте пока преждевременно.

