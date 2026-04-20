В Киеве начали цвести сакуры: в парке 'Киото' посетителей также радуют магнолии (фото)

Это начало цветения, часть деревьев порадует своей красотой уже в ближайшее время.

В Киеве в парке "Киото", оформленном в японском стиле, начался сезон цветения сакур.

Как сообщает корреспондент УНИАН, парк расположен в Деснянском районе столицы между станциями метро "Черниговская" и "Лесная".

Этот парк известен аллеей сакур, а цветение этих японских вишен каждый год привлекает множество людей.

Пока радует глаз посетителей лишь часть расцветших деревьев, а большинство готовы расцвести уже в ближайшие дни.

Также в парке еще красиво цветут кусты магнолий, которые расположены в нескольких местах, есть клумба с пышными тюльпанами.

Парк "Киото" в Киеве – чем интересен

Как сообщала в 2020 году КГГА, представители "Книги рекордов Украины" официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине. Ее протяженность составляет более 1400 метров.

Отмечалось, что это уникальная аллея, поскольку здесь растут различные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год

По данным Википедии, парк "Киото" является объектом природно-заповедного фонда. Парк был основан в 1972 году в знак дружеских отношений, сразу после подписания договора о сотрудничестве и развитии городов – столицы Украины Киева и культурной столицы Японии – Киото.

В 2018 году парк был объявлен памятником садово-паркового искусства.

В центре парка расположен сад камней, среди которых камень почетного сиденья, камень пещерного вида, камень-хранитель, камень лунной тени.

Из растений можно увидеть вековые сосны, японский клен.

3 сентября 2011 года совместно с членами японской делегации была высажена аллея сакур. Деревья высажены в два ряда вдоль пешеходных дорожек с внутренней стороны и простираются на расстояние 987 метров.

В Мукачево начала цвести "безумная" сакура – что известно

Как сообщал УНИАН, в Мукачево Закарпатской области в первой половине апреля начала цвести так называемая сумасшедшая сакура.

В горсовете рассказали, что через несколько недель начнут цвести более трех тысяч сакур, высаженных на улицах города.

"Безумной" эту сакуру называют не зря, ведь она иногда начинает цвести даже в морозную зиму. А с наступлением весны дерево покрывается обильным розовым цветом и становится настоящим украшением города.

В Мукачево высажено почти 8 тысяч сакур, здесь расположена самая длинная аллея сакур на улице Ужгородской, протяженность которой составляет почти 1,4 километра.

Сезон массового цветения этих деревьев зависит от погоды, в последние годы он начинается в середине апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: