Звезда фильма 'Ужасающий' сделал предложение возлюбленной (видео)

46-летний актёр придумал себе оригинальный образ.

Американский актер Дэвид Говард Торнтон, известный благодаря роли клоуна Арта из франшизы "Ужасающий", сделал предложение своей возлюбленной Джади Кристи.

Интересно, что 46-летний мужчина решил надеть костюм своего персонажа и устроить девушке сюрприз на одном из публичных мероприятий. В частности, Дэвид подошел к Джади, опустился на одно колено и показал обручальное кольцо. Видео этого романтического момента актер опубликовал в своем Instagram.

"Она сказала "Да", – подчеркнул Торнтон.

Сколько пара уже вместе и когда планируется свадьба – влюбленные не уточняют.

К слову, Дэвид Говард Торнтон начинал свою карьеру с озвучивания различных персонажей в кино, на телевидении и в видеоиграх. Через несколько лет сыграл клоуна Арта в фильме "Ужасающий". Этот образ стал культовым, а сам актер получил номинацию на премию "Fangoria Chainsaw" за лучшую мужскую роль второго плана.

Также он снимался в фильмах "Дырка от бублика", "Стрим", "Ночь живых мертвецов II" и во многих других.

Напомним, ранее стало известно, что Евгений Клопотенко хочет заключить брачный договор со своей невестой Екатериной. Украинский кулинар рассказал об условиях, которые будут в нем.

Вас также могут заинтересовать новости: