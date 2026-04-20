За время войны дроны стали 'как сигареты в магазине', но это серьезное оружие, - военный

Украине удается быстрее адаптироваться к внедрению новых технологий.

За время полномасштабного вторжения России в Украину беспилотники претерпели значительную эволюцию: от ограниченного и дефицитного средства к массовому и доступному. Об этом Роман (Фиш) Ященко, Герой Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, заместитель командира отдельного отряда спецназначения Lasar's Group, рассказал в интервью изданию "Главком".

Военный рассказал, насколько разными инструментами войны являются тяжелые бомберы и FPV-дроны.

"Десятидюймовый беспилотник может доставить 5 кг взрывчатки на 10 км или 1–1,5 кг на 20. А можно подвесить этот же FPV под более крупный носитель, запустить на 100 км вглубь – и там он уже бьет по командному пункту или по офицеру уровня комбата", – отметил Ященко.

При этом бомбер может взять 20-килограммовую мину и полностью уничтожить трехэтажное здание.

"А может взять три маленькие бомбочки и полететь на 50 км и поразить радиолокационную станцию (РЛС). Тот же аппарат, но выполняет разные задачи", – пояснил Ященко.

Об изменениях в войне беспилотников

Как подчеркнул военный, изменилось количество и доступность дронов.

"В 2022-м я летал под Броварами в районе Калиновки, где за железной дорогой уже стояли три вражеских танка и целое село было оккупировано. Я находился в посадке в километре от них, и мне было ужасно жаль потерять дрон – ведь он был моим личным, собранным своими руками. Тогда у меня их было всего два", – вспомнил Ященко.

По его словам, еще в 2022 году он с соратниками обсуждал идею применения дронов-камикадзе.

"И уже тогда подсчитывали средства: 500 долларов за один камикадзе – не потянем, потому что все покупалось на волонтерские средства. Идея запустить (одновременно) 100 штук существовала только в голове. Сегодня мы сотню дронов выстреливаем с нескольких позиций за полсуток. Беспилотники сегодня – как сигареты в магазине, но это серьезное оружие", – подчеркнул военный.

Об адаптации оккупантов к новым технологиям

"Россияне адаптируются не так быстро, как мы. Вражеская бюрократическая машина огромна и инертна. Даже если они быстро все осознают в головах, внедрение занимает гораздо больше времени. В этом и заключается наше преимущество", – подчеркнул Ященко.

Чего не хватает украинским защитникам

Как отмечает военный, прежде всего не хватает времени.

"Если не сосредотачиваться на коррупции и кумовстве – а они есть в любой армии и государстве – то у нас все хорошо. Реально все супер в плане БПЛА и развития этого направления. Людей не хватает. Просто нужно правильно распределять ресурсы. Это не фундаментальная проблема – сугубо организационный вопрос", – подчеркнул Ященко.

Совет украинцам, которые сомневаются, идти ли служить

"Скажу прямо: ты и так пойдешь. Но есть возможность прийти сознательно и реализоваться. Сегодня армия – это место, где у тебя больше шансов на самореализацию, чем где-либо. Водитель, механик, бухгалтер, аналитик, геймер – каждый найдет себе место, просто в армии это называется по-другому. Аналитик станет разведчиком, геймер – оператором дрона и т. д.", – отметил военный.

Он подчеркнул, что армия – это новая семья, новые друзья.

"Это то же самое, что гражданская жизнь, только в условиях войны. А страна воюет. Кто понимает – приспособится", – добавил он.

О влиянии войны на собственную личность

Военный сообщил, что является интровертом.

"Мне трудно подойти и познакомиться с человеком просто так. За эти четыре года я как будто еще больше замкнулся в себе. Не хочется ничего лишнего, кроме как делать свою работу", – сказал Ященко.

Каким должно быть завершение войны

По его убеждению, конец войны должен быть справедливым.

"Но честно – я не думаю о победе как о какой-то конечной точке. Война стала ритмом жизни. Если завтра подпишут мир – я даже не представляю, как это. Понимаю, что нам всем будет чем заняться. Но я не представляю, чтобы я завтра не проснулся ночью от мысли, что где-то что-то летит и нужно тушить пожар. Говорят, для привычки нужно 21 день. У нас этих дней уже больше тысячи – наверное, это уже на уровне генетики", – подчеркнул он.

Использование дронов украинскими военными – важные новости

По данным издания The Jerusalem Post, украинские военные являются большими новаторами в использовании беспилотников именно на поле боя. В частности, наша страна совершила революцию в использовании дронов как в обороне, так и в наступательной доктрине.

Как отмечает издание Fortune, постоянные инновации Украины в сфере беспилотников обеспечивают ее войскам все более ощутимое преимущество на поле боя и наносят серьезные удары как по армии России, так и по ее экономике.

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отмечает, что украинские дроны становятся более опасными, чем российские "Шахиды".

Вас также могут заинтересовать новости: