Более 100 предприятий: ГУР обнародовало важные данные о производстве Су-57

Треть из более чем 100 предприятий кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57 до сих пор не подпадает под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

При этом отмечается, что это позволяет им сохранять доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимым для развития российской боевой авиации.

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликовало интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57.

Видео дня

В сообщении отмечается, что среди идентифицированных предприятий:

Санкт-Петербургское ОАО "Красный октябрь" - производитель вспомогательных силовых установок - газотурбинных двигателей-энергоблоков для Су-57;

Национальный институт авиационных технологий, участвующий в разработке конструкции многофункционального силикатного остекления кабины самолета;

Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук, который осуществляет разработку и выполняет работы по нанесению радиопоглощающих покрытий на детали самолета;

ООО "Яшз авиа" - производитель авиационных шин для истребителей Су-57.

"Треть этих предприятий до сих пор не подпадает под ограничения ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет им сохранять доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимым для развития российской боевой авиации", - отмечают в ГУР.

При этом отмечается, что перекрытие доступа военно-промышленного комплекса РФ к новейшим технологиям - это не только укрепление обороноспособности Украины, но и вклад в дальнейшую стабильность и безопасность мира за счет лишения агрессора средств в новой гонке технологических вооружений.

Российские Су-57

Как сообщал УНИАН, в 2025 году было опубликовано новое изображение, которое впервые демонстрирует задний внутренний отсек для вооружения российского многоцелевого истребителя Су-57.

Тогда Defence Blog отмечал, что это свидетельствовало о стремлении Москвы укрепить экспортный имидж машины пятого поколения.

Аналитики отмечали, что на снимке, не сопровождавшемся датой или местом съемки, четко видна конструкция заднего отсека - одного из нескольких внутренних отсеков самолета, которые, по замыслу конструкторов, должны сохранять низкую радиолокационную заметность платформы.

Су-57 оснащен несколькими внутренними узлами подвески: центральным отсеком фюзеляжа для крылатых ракет большой дальности и боковыми отсеками в корневой части крыла для ракет "воздух-воздух". Конфигурация может меняться в зависимости от миссии.

Тогда отмечалось, что программа Су-57 остается незавершенной. По общедоступным оценкам, самолету до сих пор не хватает полностью готового двигателя следующего поколения, окончательно интегрированной авионики и проверенного пакета вооружения. Хотя Москва официально заявляет о серийном производстве и принятии на вооружение, критики указывают, что многие системы в настоящее время являются промежуточными или устаревшими по сравнению с проектом конечной конфигурации.

