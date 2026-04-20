Один из самых редких цветов в мире все чаще появляется возле Дуная: почему это хороший знак

Количество экземпляров дунайского тюльпана, одного из самых редких цветов на планете, в районе Дунайских котлов растет. Более того, он снова появился и на плато Чану-Маре (Румыния). Об этом пишет Descopera.ro.

В частности, национальное управление лесов Romsilva опубликовало фотографии "Тюльпана из Казанов", который, как отметили в организации, является одним из самых редких цветов в мире. Его можно увидеть в районе природного парка "Железные ворота".

"Если вы окажетесь на юго-западе Румынии, в уездах Караш-Северин или Мехединцы, ищите желтую жемчужину скал. Национальный парк "Железные ворота" скрывает один из самых редких цветов на планете: тюльпан Казане (Tulipa hungarica)", - отметили в Facebook представители Romsilva.

Видео дня

Цветок Tulipa hungarica был открыт в 1884 году ученым Винце фон Борбашем.

В Romsilva пишут, что количество экземпляров растет, и оценивают, что в настоящее время насчитывается около 10 тысяч экземпляров, которые окрашивают в желтый цвет невероятные Казаны Дуная.

"Любуйтесь этим уникальным цветком, и если вам посчастливится его увидеть, наслаждайтесь им только взглядом!" - призвали специалисты.

Другие новости экологии

Вас также могут заинтересовать новости: