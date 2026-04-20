Не ритуалы: ученые раскрыли тайну тысяч ям на склоне горы в Перу

Археологи предполагают, что тысячи ям в перуанских горах могли быть частью древней системы торговли и учета.

Археологи предложили новое объяснение одного из самых загадочных памятников Южной Америки – тысяч ям, вырезанных на склоне горы в Перу. Исследование показывает, что они могли быть частью сложной экономической системы учета и торговли, а не ритуальным или оборонительным объектом.

Речь идет о месте Монте-Сьерпе, известном как "Полоса дыр", которое десятилетиями оставалось загадкой для ученых, пишет Antiquity.

5200 ям с четкой структурой

На склоне узкого хребта археологи насчитали около 5200 ям, расположенных в упорядоченных секциях. Они образуют длинную полосу протяженностью почти полтора километра.

Исследователи из Сиднейского университета с помощью дронов обнаружили, что расположение ям имеет четкие числовые закономерности, что указывает на их намеренное создание.

Анализ почвы показал наличие остатков кукурузы, хлопка, перца чили и других культур, которые не могли появиться там естественным путем. Это свидетельствует о том, что люди специально приносили эти товары и размещали их в ямах.

По мнению ведущего автора исследования Джейкоба Бонгерса, ямы могли использоваться как место хранения или демонстрации товаров.

Древний "рынок" без денег

Радиоуглецевый анализ показал, что комплекс активно использовался в XIV веке, во времена королевства Чинча – известных торговцев региона.

Исследователи предполагают, что Монте-Сьерпе мог быть открытым рынком, где товары выставлялись в ямах, а их количество служило своеобразной "валютой" или показателем стоимости.

Особое внимание ученых привлекло сходство структуры ям с системой учета кипу, которую использовала Империя инков.

Это породило гипотезу, что "Полоса ям" могла быть своеобразной масштабной системой подсчета, "встроенной" в ландшафт.

От загадки к объяснению

Памятник привлек внимание еще в 1933 году после публикации снимков в журнале National Geographic. С тех пор существовали различные теории – от оборонительных сооружений до систем сбора воды.

Новое исследование предлагает более прагматичное объяснение: ямы могли быть частью сложной экономической инфраструктуры, которая помогала организовывать торговлю и учет в доколумбовых обществах.

Как сообщал УНИАН, в Египте археологи обнаружили круглое сооружение, посвященное божеству Пелусию. Этот храм, которому 2200 лет, имеет сложную водопроводную инфраструктуру и когда-то был соединен с Нилом, что предполагает использование для ритуалов с водой.

Храм был обнаружен в древнем городе Пелусий, и, учитывая его стратегическое расположение недалеко от устья Нила, он использовался как крепость во времена фараонов, а во время расцвета Римской империи – как таможенный пункт. В 2022 году археологи обнаружили на этом месте храм Зевса.

