В Аргентине обнаружили останки 20-метрового динозавра, которые меняют теории об эволюции

Мужчина обнаружил кости гигантского животного возрастом около 155 миллионов лет.

В провинции Чубут в Аргентине была найдена окаменелость динозавра, возраст которой составляет около 155 млн лет, что соответствует позднему юрскому периоду. Об этом пишет Daily Galaxy.

Ученые обнаружили более 30 позвонков, а также ребра и часть таза. Останки принадлежат взрослому животному, длина которого, по оценкам, составляла 20 метров. Это не самый большой завропод, однако все равно огромное существо.

"Динозавры, такие как диплодок и брахиозавр, часто используются в качестве классических примеров длинношеих гигантов. Большая часть того, что ученые знают о них, происходит из окаменелостей, обнаруженных в Северной Америке и других северных регионах", - объяснили в материале.

Странная смесь черт динозавров

Внимание исследователей привлекла анатомия динозавра, которого назвали Bicharracosaurus dionidei. Некоторые кости очень похожи на кости Giraffatitan, брахиозавра, найденного в Танзании.

"Но есть и другая сторона медали. Части позвоночника, особенно спинные позвонки, очень напоминают позвонки Diplodocus и его сородичей из Северной Америки. Наличие обоих наборов признаков у одного динозавра является необычным и затрудняет классификацию", - добавили в издании.

В то же время Александра Реуттер из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана (LMU), возглавлявшая исследование, подчеркнула, что результаты анализа позволяют отнести этого динозавра к семейству брахиозавров.

"Наши филогенетические анализы скелета указывают на то, что Bicharracosaurus dionidei был родственником брахиозавра, что делает его первым представителем этого семейства из юрского периода Южной Америки", - сказала она.

Также Оливер Раухут из Баварской государственной коллекции естественной истории сообщил, что находки из этого региона помогают ученым сравнивать динозавров с разных континентов.

"Наши знания об эволюции завроподов позднего юрского периода до сих пор основывались почти исключительно на многочисленных находках окаменелостей в Северной Америке и других местах Северного полушария", - добавил он.

Долгое время в Южном полушарии не было много ископаемых свидетельств. Танзания была одним из немногих ключевых мест. Оливер подчеркнул:

"Местонахождение окаменелостей в аргентинской провинции Чубут, откуда происходит Bicharracosaurus dionidei, дает нам важный сравнительный материал, позволяющий постоянно дополнять и переоценивать наше понимание эволюционной истории этих животных, особенно в Южном полушарии".

Первые останки Bicharracosaurus dionidei обнаружил местный пастух Диониде Меса, который нашел кости гигантского животного возрастом около 155 млн лет на своей ферме в Патагонии.

"Название вида "dionidei" было выбрано в его честь. Название "bicharraco", используемое для рода, является разговорным испанским словом, означающим "большое животное", что вполне подходит", - объяснили в материале.

