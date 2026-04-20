Почему люди боятся темноты: эволюционный биолог раскрыл тайну нашего вечного страха

Вы просыпаетесь в 3 часа ночи от странного шороха, и сердце начинает бешено колотиться еще до того, как вы успеваете подумать - этому есть объяснение.

Вспомните последний раз, когда темнота заставила вас понервничать. Возможно, это была ночная парковка, коридор, в котором перегорела лампочка, или тот момент, когда вы проснулись в три часа ночи от звука, который не смогли распознать. Вероятно, вы этого не заметили, но в тот миг ваша грудная клетка, скорее всего, сжалась, зрачки расширились, а дыхание участилось.

Все это произошло до того, как включилось рациональное мышление, пишет Forbes. Это физиологическое возбуждение не является причудой вашего характера или тревогой в клиническом смысле. Это контур выживания, который работает в человеческом мозгу примерно миллион лет – и он, почти по всем показателям, функционирует именно так, как было задумано.

Мы склонны считать страх темноты чем-то, что присуще детям и из чего взрослые вырастают. Педиатры успокаивают родителей, а культура в целом относится к этому как к этапу развития – очаровательному в четыре года и слегка смущающему у взрослого человека. Такое представление почти полностью ошибочно.

Страх темноты – это не фаза, из которой вид еще не успел вырасти. Это одна из самых древних, глубоко укоренившихся и рациональных реакций страха в человеческом репертуаре.

Вы не были на вершине пищевой цепочки после наступления темноты

На протяжении большей части эволюционной истории человечества ночь была по-настоящему, смертельно опасной. Палеонтолог Роберт Харт и антрополог Рассел Сассман в своем синтетическом труде 2005 года "Человек-жертва" привели убедительные доказательства того, что ранние гоминины не были преимущественно охотниками; они были добычей. Часто и фатально.

Львы, леопарды и пятнистые гиены, которые и сегодня остаются в основном ночными охотниками, действовали в среде, где их визуальное преимущество над нашими предками было подавляющим. Леопард в условиях низкой освещенности может обнаружить и выследить добычу на расстоянии, где человек фактически слеп. Игровое поле ночью не было равным. Оно имело катастрофический наклон против нас.

Именно здесь с эволюционной логикой становится трудно спорить. Представьте двух ранних представителей рода Homo: одного, который испытывал повышенную тревогу после наступления темноты, держался поближе к огню и вздрагивал от звуков, и другого, который этого не делал. Тревожный индивид имел больше шансов выжить достаточно долго, чтобы оставить потомство.

На протяжении сотен тысяч поколений эта разница накапливалась. То, что мы сейчас ощущаем как дискомфорт на темной парковке, в своей первобытной основе является наследством предков, которые смогли пережить ночь.

Психолог Мартин Селигман дал этому явлению название – "подготовленное обучение" – в знаковой статье 1971 года в журнале Psychological Review. Он подчеркнул, что люди биологически предрасположены приобретать определенные страхи гораздо легче, чем другие: темноты, высоты, змей, пауков и так далее. Эти страхи усваиваются быстро, часто за один пугающий опыт, и удивительно устойчивы к исчезновению через одно лишь рассуждение. Оказывается, вы не можете "вылечить" логикой контур выживания возрастом в миллион лет.

Механизмы мозга - почему мы боимся

Нейробиологи потратили немало времени, документируя, почему именно так происходит. Амигдала (миндалевидное тело) – небольшая структура в форме миндалины, скрытая глубоко в мозгу – обрабатывает сигналы угрозы по быстрому пути, который полностью обходит сознательное мышление. Когда визуальная информация неоднозначна или отсутствует, как в темноте, амигдала по умолчанию выбирает консервативную интерпретацию: предполагай опасность.

Это иногда называют эвристикой "лучше перестраховаться, чем потом жалеть", и это не метафора. Это измеримая нейронная политика. Исследователи укрепили это понимание в теоретическом обзоре 2001 года в журнале Molecular Psychiatry, предположив, что амигдала сильнее реагирует на неопределенность, чем на четко идентифицированные угрозы, потому что неопределенность – это условие, при котором ложноотрицательные результаты (пропуск реальной опасности) обходятся дороже всего.

Существует также биология, которая включается еще до того, как вы осознаете, что стало темно. В исследовании 2002 года, опубликованном в журнале Science, ученые идентифицировали популяцию собственных светочувствительных ганглиозных клеток сетчатки, содержащих фотопигмент под названием меланопсин.

Это не палочки и колбочки стандартного зрения, так как они не формируют изображения. Вместо этого их задача – обнаруживать наличие или отсутствие света и передавать эту информацию в центры циркадных ритмов и возбуждения мозга. Когда свет исчезает, эти клетки запускают каскад реакций, включающий изменения уровня кортизола, норадреналина и всей архитектуры стрессового ответа. Это указывает на то, что ваше тело не ждет, пока вы решите стать бдительным; сама темнота является сигналом тревоги.

Откуда мы унаследовали страх темноты

Пожалуй, самое яркое доказательство того, что страх темноты биологически подготовлен, а не передается культурно, дает психология развития. В исследовании 2000 года, опубликованном в журнале Journal of Clinical Child Psychology, ученые обнаружили, что страх темноты был одним из самых распространенных страхов у детей во всех изученных возрастах, с устойчивым пиком в раннем детстве (обычно между четырьмя и шестью годами), который затем постепенно уменьшается. Эта закономерность сохраняется в разных культурах с удивительно малым количеством вариаций.

Эта кросс-культурная универсальность имеет огромное значение. Дети, которые никогда не видели документальных фильмов о хищниках Африки, которые выросли в условиях отсутствия особой культурной мифологии вокруг ночи, все равно демонстрируют тот же профиль страха в то же самое окно развития.

Если бы этот страх был преимущественно приобретенным – усвоенным от тревожных родителей, страшных историй или культурных сообщений – мы бы ожидали существенных различий между обществами. Но мы их не видим. Вместо этого мы находим паттерн, который меньше похож на выученное поведение и больше на включение программы развития.

Это происходит потому, что в подавляющем большинстве задокументированных человеческих обществ – охотников-собирателей, скотоводов, аграриев – люди исторически спали группами, рядом с огнем и с естественными градиентами света, отмечающими переход ко сну.

Западная практика сна ребенка в одиночестве в изолированной, полностью затемненной комнате является, в масштабах человеческой истории, недавним и необычным явлением. Она ставит ребенка в условия, которые на протяжении большей части нашего эволюционного прошлого представляли бы реальную опасность. То, что реакция страха так надежно активируется в этом контексте, не удивительно. Это абсолютно логично.

И, наконец, существует долгая и прочная связь человечества с огнем. Контролируемое использование огня видом Homo erectus датируется примерно миллионом лет назад. Это миллион лет того, как каждая популяция людей на земле создавала одну и ту же технологию каждую ночь. Не только для тепла или приготовления пищи, хотя огонь служил и этим целям, но и для света.

Для круга видимости, который удерживал темноту и то, что в ней обитало, на управляемом расстоянии. Первая технология, которую люди когда-либо разработали и поддерживали на протяжении миллиона лет, была, в своей основе, системой управления страхом.

Во всем этом есть нечто примечательное, даже если иногда это заставляет вас чувствовать себя глупо на парковке. Страх темноты – это не провал рациональности. Это рациональность очень старого типа, выверенная реакция на мир, в котором темнота была надежно, статистически и эмпирически опасна. Тот факт, что мы переносим её в мир, который сделал ночь в значительной степени безопасной, не делает эту реакцию иррациональной.

