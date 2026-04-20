Украина станет частью одного из самых известных туристических маршрутов Европы

Новый маршрут соединит Украину с Camino de Santiago.

Львовская область присоединилась к сети одного из самых известных туристических маршрутов Европы – Camino de Santiago.

Как сообщила пресс-служба Львовской ОГА на своей странице в Facebook, соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан во время международного форума в Виннице.

В частности, к меморандуму присоединилась инициатива Camino Ruteno – это новый маршрут, который будет пролегать по территории Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

"Он соединит наши регионы с европейской сетью Пути Святого Иакова, открывая новые возможности для пешего туризма, развития общин и культурного обмена. Современный Camino выходит за пределы исключительно религиозного пути. Для большинства путешественников – это способ морального восстановления, осмысления и глубокого познания страны. Поэтому это направление имеет огромный потенциал для социальной поддержки", – отмечают в ОГА.

Согласно сообщению, во Львовской области этот путь планируют сделать частью проекта "Терапия путешествиями", чтобы организовывать путешествия для психологической разгрузки и морального восстановления украинских защитников, защитниц и их семей.

Новые маршруты во Львовской области

Как сообщал УНИАН.Туризм, летом 2025 года в Сходнице появился новый инклюзивный туристический маршрут "Респект – Гаевка", а в 2024 году в регионе началось обустройство еще нескольких интересных туристических маршрутов, в том числе из Трускавца на Орив.

Кроме того, на Львовщине составили путеводитель, в который вошли 25 ключевых туристических локаций области, на которые туристам стоит обратить внимание в этом году.

Также недавно стало известно о планах обустроить новые туристические маршруты на Львовщине – экотропу к природным достопримечательностям Сколевских Бескидов и велосипедную инфраструктуру вокруг города Сколе.

