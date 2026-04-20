Эксперт объяснил, станет ли новый премьер Болгарии 'Орбаном-2'

Наша дипломатия и посольство в Болгарии должны уже сейчас анализировать ситуацию и понимать, как действовать дальше.

Проблемы и осложнения в отношениях между Украиной и Болгарией точно будут после избрания нового пророссийского премьер-министра страны Румена Радева. Украинская дипломатия должна готовиться к сложным переговорам, ведь эта страна - довольно серьезный и надежный наш партнер. Об этом заявил политолог Владимир Манько в эфире"Киев24".

"Что это может означать, станет ли новый премьер Болгарии Орбаном-2, будет ли Болгария проводить такую же антиукраинскую политику? Я думаю, вряд ли. Чтобы до такой степени, как скатился Орбан. Такого в Болгарии, наверное, не будет. Но проблемы и осложнения в отношениях между Украиной и Болгарией будут", - сказал он.

В то же время, по словам политолога, нужно учитывать, какая система государственного управления в Болгарии.

"Венгрия - это парламентская республика, сугубо парламентская, там премьер обладает всеми полномочиями. Президент - номинальная фигура, я имею в виду президента Венгрии, который избирается в парламенте. В Болгарии все-таки нет. Это парламентско-президентская республика, где премьер сильнее президента, но президент тоже имеет достаточно полномочий, чтобы уравновешивать премьера в случае чего", - пояснил Манько.

Вместе с тем, по его мнению, наша дипломатия и посольство в Болгарии должны уже сейчас оценивать ситуацию и понимать, как работать дальше. Он добавил:

"Украинская дипломатия должна готовиться к тому, как мы будем сотрудничать с Болгарией, потому что это достаточно серьезный, надежный наш партнер. Болгария имеет хороший оборонный комплекс, оборонно-промышленный комплекс. Болгария поставляла нам много вооружений в начале войны".

Выборы в Болгарии

Как сообщал УНИАН, в Болгарии на парламентских выборах увереннолидирует пророссийский политик Румен Радев. Его левоцентристская коалиция "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Болгарии лидирует на досрочных парламентских выборах в Национальное собрание. Согласно данным параллельного подсчета 50% голосов, "Прогрессивная Болгария" лидирует с результатом 43,5%. Второе место занимает партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) с 13,5% голосов, а третье место досталось партии "Демократическая Болгария" (12,1%).

