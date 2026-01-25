Какие авиакомпании разрешают брать домашних любимцев в салон самолета: что нужно знать

Есть определенные правила, о которых должны знать владельцы собак.

Все больше людей планируют путешествия со своими четвероногими друзьями. Ряд авиакомпаний позволяют брать домашних любимцев непосредственно в салон самолета.

Daily Mail рассказало, о каких компаниях идет речь. Кроме того, специалисты дали советы о том, что не стоит давать питомцу перед вылетом.

Так, несколько европейских и международных авиакомпаний разрешают перевозить маленьких собак в салоне. Среди них:

Видео дня

KLM,

Royal Dutch Airlines,

Lufthansa,

Air France,

Vueling Airlines,

Aegean Airlines,

Iberia,

Air Canada,

Turkish Airlines,

Qatar Airways.

Ряд компаний также разрешает брать на борт собак, зарегистрированных в качестве помощников. Однако в обоих случаях владельцы должны соблюдать определенные требования.

"Собаки должны путешествовать в утвержденном мягком контейнере, обычно весом около 8 кг или меньше (включая контейнер), оставаться под сиденьем в течение всего полета", – говорится в материале.

Стоит отметить, что в зависимости от маршрута, самолета или определенной компании эти правила могут отличаться. Поэтому владельцам лучше заранее ознакомиться с ними на сайте авиаперевозчика.

Политика может отличаться в зависимости от маршрута и самолета, поэтому лучше заранее проверить правила отдельных авиакомпаний.

В целом все кошки, хорьки и собаки, включая собак-помощников, должны иметь микрочип и быть вакцинированы против бешенства. После первого полного курса вакцинации, например после второй инъекции в серии для щенков, необходимо подождать не менее 21 дня, начиная со следующего дня после вакцинации.

Если ваше домашнее животное получило ревакцинацию до истечения срока действия предыдущей вакцины (перерыв в действии вакцины), вы можете сразу же отправляться в путешествие.

Если вы направляетесь в страну ЕС, вам нужно позаботиться о получении от ветеринара ветеринарного сертификата здоровья домашнего животного. Он действителен в течение 10 дней после даты выдачи для въезда в ЕС, 4 месяца для дальнейшего путешествия в пределах ЕС после въезда и 4 месяца для повторного въезда в Великобританию.

Каким должно быть питание собаки

Полеты являются необычными для собак, изменения давления, температуры и режима дня могут влиять на пищеварение. Поэтому важно позаботиться о питании питомца во время полета.

Особенно полезны продукты, содержащие нежирные белки, простые углеводы, омега-3 жирные кислоты, пребиотики и пробиотики. Однако есть определенные продукты, которые владельцы домашних животных должны избегать кормить своих собак перед полетом. Сюда входят большие, сытные и жирные блюда, содержащие молочные продукты, овощи с высоким содержанием клетчатки (такие как фасоль и чечевица), новые или необычные лакомства и остатки еды людей, которые могут ферментировать в кишечнике на высоте", – пишет издание.

Кстати, в октябре 2025 года Суд Европейского Союза постановил, что домашние животные на борту самолетов могут классифицироваться как багаж. То есть авиакомпании не обязаны выплачивать более высокую компенсацию в случае потери животного.

Ранее мы рассказывали о том, как забронировать хорошие места в самолете, чтобы рядом с вами никто не сел.

Вас также могут заинтересовать новости: