Из-за аномальной погоды в Украине затруднено движение поездов: какие рейсы задерживаются

Из-за аномальных погодных условий ряд поездов в Украине курсируют с задержками. Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Там пояснили, что обнаружено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь.
"Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона", - рассказали в ведомстве.
Самая сложная ситуация, по данным "Укрзализныци", в Одесской области - там сплошной гололед покрыл линию электропередач, однако заверили, что с этим уже работает спецтехника.
На данный момент наибольшие отставания от графика у таких рейсов:
- 38 Одесса - Ужгород +7:50
- 78 Одесса - Ковель +6:00
- 166 Одесса - Черновцы +5:55
- 12 Одесса - Львов +5:38
- 106 Одесса - Киев +5:07
Новости "Укрзализныци"
Как сообщал ранее УНИАН, более 200 поездов с 22 января курсируют по новому графику. Речь идет о 118 поездах дальнего следования и еще более сотне региональных и пригородных. По информации перевозчика, график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездными маршрутами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах.
Обновленный график движения поездов можно узнать в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также на информационных табло на вокзалах.