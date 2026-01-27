Из-за аномальной погоды в Украине затруднено движение поездов: какие рейсы задерживаются

Самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач

Из-за аномальных погодных условий ряд поездов в Украине курсируют с задержками. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Там пояснили, что обнаружено не менее 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь.

"Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона", - рассказали в ведомстве.

Самая сложная ситуация, по данным "Укрзализныци", в Одесской области - там сплошной гололед покрыл линию электропередач, однако заверили, что с этим уже работает спецтехника.

На данный момент наибольшие отставания от графика у таких рейсов:

38 Одесса - Ужгород +7:50

78 Одесса - Ковель +6:00

166 Одесса - Черновцы +5:55

12 Одесса - Львов +5:38

106 Одесса - Киев +5:07

Как сообщал ранее УНИАН, более 200 поездов с 22 января курсируют по новому графику. Речь идет о 118 поездах дальнего следования и еще более сотне региональных и пригородных. По информации перевозчика, график призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездными маршрутами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах.

Обновленный график движения поездов можно узнать в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также на информационных табло на вокзалах.

