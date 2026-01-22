Более 200 поездов с сегодняшнего дня будут отправляться по новому графику, - 'Укрзализныця'

Перевозчик предупредил, что в билетах, приобретенных после 8 января, уже учтены новое время отправления и прибытия.

С 22 января вступил в силу обновленный график движения поездов "Укрзализныци", из-за чего 118 поездов дальнего следования и еще более сотни региональных и пригородных уже в эти сутки будут отправляться по измененному графику.

Об этом сообщил перевозчик. "График призван решить проблему массовых задержек, вызванную обстрелами, объездными маршрутами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах. Поэтому мы изменили как некоторые маршруты, так и продолжительность рейсов", - пояснили в "Укрзализныце".

Перевозчик предупредил, что если пассажир приобрел билет на один из двух следующих поездов, стоит обратить внимание на измененный график отправки:

Видео дня

№9 Киев - Будапешт (09:43 вместо 11:05);

№749 Киев - Вена (12:33 вместо 13:05).

В билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия.

"Пассажиров, которые покупали билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просим быть внимательными и сверить время на официальных каналах "Укрзализныци"", - рекомендовал перевозчик.

Обновленный график движения поездов можно узнать в приложении и на сайте "Укрзализныци", а также на информационных табло на вокзалах.

Перевозки "Укрзализныци": новости

Как сообщал УНАН, после многочисленных ударов РФ по объектам перевозчика, в Украине возникли сложности с движением поездов. "Укрзализныця" пытается регулярно пересматривать графики движения поездов, чтобы оптимизировать перевозки.

8 января "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда с отправлением после 22 января.

Вас также могут заинтересовать новости: