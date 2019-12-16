От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице

Чиновников подозревают в нецелевом использовании около 900 миллионов гривень.

Активисты общественной организации «Стоп коррупции» обратились к главе «Укравтодора» Александру Кубракову с призывом разобраться с коррупционной схемой, которую выстроили в Винницкой области начальник Службы автомобильных дорог Игорь Корольчук и глава Винницкого облавтодора Игорь Шаповал, и нецелевым использованием около 900 миллионов гривень средств налогоплательщиков.

Как сообщается на странице организации в Facebook, обращение подано на минувшей неделе.

Ранее журналисты «Стоп коррупции» и программы «Гроші» на «1+1» провели ряд расследований, в ходе которых выяснилось, что Корольчук и Шаповал могут иметь отношение к никому не известной фирме с австрийскими инвестициями и уставным капиталом в 100 тысяч гривень – ООО «СУАП Интервиас Украина», которая некоторое время назад стала выигрывать многомиллионные тендеры на дорожное строительство и ремонт дорог в Винницкой области. Согласно открытым данным системы Prozorro, общий объем выигранных тендеров оставляет около 900 миллионов гривень.

Журналисты, которые выехали в Винницкую область для изучения качества работ «Интервиас», обнаружили, что фактически работы проводят сотрудники Винницкого облавтодора, который в тендере на обслуживание и ремонт проиграл.

Кроме того, дороги, отремонтированные буквально в конце лета, уже «трещат по швам» и покрыты ямами и другими дефектами. Более того, как пояснили в Винницком облавтодоре корреспондентам «Стоп коррупции», эта ситуация с работами «Интервиаса» повторяется регулярно, а для того, чтобы добиться от компании гарантийного исправления недостатков, автодору приходится угрожать ей судом. Таким образом деньги, которые выделяются «Интервиасу», используются неэффективно.

Также журналисты выяснили, что «Интервиас» тесно связана с другой строительной компанией – ООО «Шляхбуд», бывшим монополистом по дорожному строительству, которую относят к сфере влияния Игоря Корольчука и Игоря Шаповала. По словам местных активистов, «Шляхбуд» начал активно выигрывать тендеры в начале 2010-х, когда начальником департамента коммунального хозяйства Винницы стал Игорь Корольчук. В 2011 году против него и его сотрудников даже было возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств на дорожном строительстве. После того, как Корольчук стал заместителем городского головы, делу не дали ход. А когда в 2016 году перешел работать начальником Службы автомобильных дорог Винницкой области, «Шляхбуд» начинает строить и по всему региону.

Появление «Интервиас Украина» журналисты связывают с нежеланием руководителя САД напрямую подыгрывать «прирученной» фирме, и приводят ряд фактов, которые указывают на связь «австрийской» компании с Корольчуком, а также с главой областного автодора, который постоянно проигрывает «австрийцам» тендеры – Игорем Шаповалом.

Журналисты также публиковали внутренние документы «Интервиаса», по которым видно, что договора об аренде техники, переводе денег, предоставлении услуг заключались практически исключительно со «Шляхбудом».

На фиктивный характер компании указывает еще несколько фактов. Например, по другому адресу, по которому якобы перерегистрирован «Интервиас», журналисты обнаружили салон красоты и офисы без вывесок. Кроме того, выяснилось, что директор «австрийского инвестора» Тарас Сидорчук еще за несколько месяцев до получения многомиллионных подрядов искал работу в сфере ІТ на 500 – 800 долларов.