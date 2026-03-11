Фронт рядом, а аренда дорожает: как война перекроила рынок недвижимости Украины

На западе страны из-за волны внутренней миграции цены на жилье резко выросли.

Война не привела к обвалу рынка недвижимости в Украине, как ожидали некоторые аналитики, однако существенно изменила его структуру. Цены резко выросли на западе страны, тогда как вблизи фронта жилье дешевеет, но аренда часто дорожает, пишет The Economist.

К примеру, в киевском жилом комплексе "Львовский квартал", расположенном рядом с ракетным заводом, российские дроны и ракеты с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года попадали уже 11 раз. Несмотря на это, квартиры там продолжают продаваться.

Одна из квартир площадью 72 кв. м выставлена на продажу за 150 тысяч долларов, тогда как до войны могла бы стоить около 190 тыс. долл. По словам риелтора Юрия Войтовича, покупатели часто используют риск ракетных ударов как аргумент для торговли.

Отмечается, что война не привела к краху рынка недвижимости Украины, как некоторые ожидали, но он был значительно искажен. Так, на западе страны из-за волны внутренней миграции цены на жилье резко выросли. Во Львове средняя цена уже составляет около 1 720 долларов за квадратный метр, что примерно на 64% больше, чем в начале войны, и даже превышает уровень столицы.

Ближе к фронту стоимость продажи жилья обычно падает пропорционально приближению боевых действий. Попадание населенного пункта в радиус российской артиллерии часто вызывает резкое падение цен. Впрочем, на рынке аренды ситуация другая. Ограниченное предложение, короткие сроки проживания и относительно высокие зарплаты военных позволяют владельцам повышать цены.

"Пока это место не сравняют с землей или не превратят в линию фронта, никто не перестанет брать деньги", – жалуется офицер национальной гвардии, базирующейся вблизи Славянска в Донецкой области, Роман Даценко

Это хорошо видно на примере городов Славянск и Краматорск, которые стали ключевыми целями российских войск на Донбассе. Славянск, находящийся всего в 13 км от линии фронта, стал местом ежедневного российского террора. Дроны атакуют все, что движется: гражданские автомобили, автобусы, почтовые транспортные средства. Однако поиск съемной квартиры может занять недели. В Краматорске аренда обычного дома может достигать 60 тыс. грн в месяц.

Из-за высоких арендных ставок некоторые военные даже решают покупать жилье. По словам Даценко, иногда дома покупают буквально за считанные дни, чтобы избежать расходов на аренду.

Что происходит в крупных городах

Арендная плата также резко растет в престижных районах Киева. Одна из причин – приток иностранных дипломатов и международных делегаций. По словам бизнес-директора портала Lun Дениса Судилковского, важным фактором для арендаторов стали наличие бомбоубежищ и укрытий, хотя они больше влияют на скорость сдачи жилья, чем на цену.

В районах Киева, которые сильно пострадали от российских обстрелов и где квартиры замерзали после отключения электричества, цены почти не упали. Владельцы предпочитают дождаться мира, чем продавать жилье с убытком.

Впрочем, в других местах проблемная недвижимость стимулирует спекуляции. Полулегальные компании скупают дома, которые больше всего рискуют пострадать от ракет, делая ставку на послевоенное восстановление и возможную государственную компенсацию, если дом разрушит ракета.

В начале войны картина была предсказуемой: депрессивный восток и бурный запад. Но в последнее время на рынке появилась и новая тенденция. С конца 2023 года украинцы начали возвращаться на восток, что увеличило количество сделок.

Харьков, расположенный примерно в 30 км от фронта, стал доступной точкой для инвестиций. Большая часть промышленности города разрушена, а иностранные студенты исчезли. Но однокомнатные квартиры теперь стоят примерно в 3,5 раза больше средней годовой зарплаты (по сравнению с пятью несколько лет назад), и многие украинцы решаются на покупку. Некоторые даже открывают новый бизнес. Несмотря на опасность, крупные города остаются привлекательными для жизни.

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отметил, что в Украине с приходом тепла может вырасти стоимость аренды частных домов в Киевской области. В то же время цена на покупку такого типа жилья может даже уменьшиться.

Зимой в большинстве районов Киева был зафиксирован существенный рост количества объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир, тогда как спрос в основном снижался или оставался без изменений.

