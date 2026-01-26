Пустующие здания переоборудуют под квартиры для переселенцев: названы первые области

Планируется выбрать пустующие здания в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Министерство развития общин и территорий Украины совместно с международной организацией Habitat for Humanity будет создавать в пустующих зданиях социальное жилье для переселенцев и тех, кто больше всего нуждается в социальной защите.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проекта планируют определить, как именно использовать свободные здания для жилья, создать основу для инвестирования в доступное и устойчивое жилье, а также поддержать внутренне перемещенных лиц и уязвимые группы населения.

План реализации проекта:

февраль-март - отбор объектов недвижимости и полевые инспекции 60-70 зданий в трех пилотных областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Также будет создана база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ;

апрель-май - подготовка детальных инвестиционных предложений для 10-15 отобранных объектов. Параллельно будет сформирован практический набор инструментов и решений для переоборудования пустующих зданий в жилье.

"Мы рассматриваем пилотные проекты по социальному жилью с участием общин, международных доноров и благотворительных организаций как важные тестовые модели. Они позволяют проверить различные подходы - финансовые, управленческие, социальные - перед масштабированием на национальном уровне. Также на основе этого опыта мы готовим законопроект о социальном жилье", - отметила заместитель министра Наталья Козловская.

Проект базируется на законе №4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

В июле 2025 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который дает старт масштабной жилищной реформе в Украине. Для граждан с низким доходом должны быть введены два формата временного жилья - социальная аренда и аренда с правом выкупа.

В январе 2026 года Рада приняла во втором чтении и в целом закон об основных принципах жилищной политики, который отменяет действующий в Украине Жилищный кодекс 1983 года и меняет советские правила функционирования жилищной сферы.

