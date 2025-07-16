По состоянию на 2015 год более 600 тыс. украинцев десятилетиями стояли в квартирных очередях.

16 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Это дает старт масштабной жилищной реформе в Украине, сообщает председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях и это данные только на 2015 год. А война еще существеннее углубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий", - отметила Шуляк.

По ее словам, ключевыми проблемами жилищной политики на сегодня являются недоступное и некачественное жилье, нехватка жилья для ВПЛ и ветеранов и неурегулированный рынок аренды.

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Что предусматривает жилищная реформа

По словам нардепа, вместо стояния в квартирных очередях, которые уже много лет не двигаются (поскольку ежегодно государство выдает не более нескольких сотен квартир), людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставят инструменты получения этого жилья. Это будет ряд доступных финансово-кредитных механизмов, перезапуск инструмента жилищно-строительных кооперативов, а также государственно-частное партнерство.

"Для тех граждан, чьи доходы этого не позволят, будет введено два формата временного жилья - социальная аренда и аренда с правом выкупа. Оба механизма уже много лет эффективно работают в ЕС, и мы максимально адаптируем их под украинские реалии. В частности, будет и временное служебное жилье", - пояснила Шуляк.

Кто будет предоставлять жилье в социальную аренду

Она отметила, что жилье, которое можно взять в социальную аренду, будет предоставляться из государственного и муниципального фондов социального жилья. Сейчас в Украине их нет, что является следствием приватизации 90-х годов. Но этот фонд будут создавать, и он, по словам нардепа, должен быть "на миллионы квадратных метров".

"Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственный счет, и государственно-частное партнерство, но главное, что мы сможем таким образом наконец достроить все наши долгострои - следствие деятельности недобросовестных застройщиков и не только. Законопроект по фонду социального жилья, где все это будет прописано, уже готовится. Следующим, финальным, будет законопроект об управлении этим фондом", - подчеркнула Шуляк.

Льготная аренда жилья - последние новости

2 июля премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что в Украине начался экспериментальный проект создания фонда муниципального арендного жилья. Некоторые категории украинцев смогут арендовать квартиру ориентировочно за 6 тысяч гривен в месяц.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине заработал новый механизм поддержки ВПЛ - субсидия на аренду жилья. Размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от дохода семьи, количества членов семьи и предельной стоимости аренды жилья в регионе.

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