С 1 декабря внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий (ВОТ), которые имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, смогут подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен через "Дию".

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, ваучер позволяет приобрести жилье или инвестировать в строительство, также его можно использовать как первый взнос или погасить ипотеку.

"Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории", - отметила Свириденко.

Заявление может подать внутренне перемещенное лицо, которое:

имеет статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);

имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеет сама и ее семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получала жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в "еВідновлення".

Ваучер на жилье для ВПЛ можно будет использовать в течение 5 лет. После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств. Механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.

"Параллельно мы ищем возможности расширить программу на другие категории ВПЛ с временно оккупированных территорий. Наша цель - чтобы доступ к жилью получили как можно больше украинских семей, которые потеряли свои дома из-за войны", - резюмировала премьер-министр.

Компенсация за утраченное жилье - последние новости

С 10 сентября в рамках программы "еОселя" начал действовать механизм компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий. Новый механизм предусматривает государственную компенсацию 70% первого взноса по ипотеке, 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования, а также до 40 тысяч гривен на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки.

26 ноября Правительство упростило порядок получения компенсаций по программе "еВідновлення" за жилье, которое находится в общей собственности. Теперь, если один из совладельцев уехал, не выходит на связь или не участвует в содержании имущества, это не будет блокировать получение помощи. Компенсацию сможет оформить другой совладелец - по упрощенной процедуре без лишних задержек.

