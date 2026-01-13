Украинцы смогут выкупать арендованное жилье: Рада отменила советский Жилищный кодекс

Новым законом планируется заложить основу для реформы жилищной отрасли.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об основных принципах жилищной политики, который отменяет действующий в Украине Жилищный кодекс 1983 года и меняет советские правила функционирования жилищной сферы. За это решение проголосовали 250 народных депутатов Украины.

Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, что, согласно принятому документу, бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения: военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья: доступное и социальное.

"Доступное жилье - это жилье, которое лица, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут приобрести на льготных условиях. Речь идет о нескольких льготных ипотеках, обновленном механизме жилищно-строительных кооперативов, лизинге и т.д. Социальное жилье - это жилье, которым можно будет пользоваться временно на условиях так называемой социальной аренды", - пояснила Шуляк.

Закон вводит еще один механизм - аренда с правом выкупа. Нардеп пояснила, что жилье, которое было в аренде более 10 лет, можно будет получить в собственность, но этим правом можно будет воспользоваться только один раз. Платежи, которые платил арендатор за этот период, будут поступать в специальный револьверный фонд, из которого будет строиться новое социальное жилье.

В этот же фонд будут поступать платежи и за социальную аренду, которая для каждой семьи будет рассчитываться отдельно, поскольку должна составлять не более 30% дохода семьи.

Отмечается, что владельцем социального жилья, из которого оно будет предоставляться в социальную аренду, будут общины. Будут введены два типа операторов: оператор социального жилья (муниципальная некоммерческая организация для поддержки уязвимых групп) и оператор доступного жилья (бизнес, предлагающий аренду с выкупом или продажу).

Шуляк отметила, что для того, чтобы жилье стало действительно доступным, предлагаются инструменты его удешевления: общины смогут бесплатно выделять землю под застройку, предоставлять дешевые кредиты или местные гарантии для их привлечения.

Кроме этого, принятый законопроект меняет правила относительно служебного жилья. Отныне оно будет предоставляться исключительно временно, его нельзя будет приватизировать, а проживать можно будет только на время выполнения служебных обязанностей за льготную арендную плату. После прекращения трудовых отношений его нужно будет освободить. Исключением является только случай, если человек получил инвалидность во время выполнения служебных обязанностей.

Шуляк добавила, что принятый законопроект является частью обязательств Украины по программе Ukraine Facility.

16 июля 2025 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который дает старт масштабной жилищной реформе в Украине. Тогда сообщалось, что для граждан с низким доходом должны быть введены два формата временного жилья - социальная аренда и аренда с правом выкупа. Оба механизма уже много лет работают в ЕС.

Ранее тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявлял, что в Украине начался экспериментальный проект создания фонда муниципального арендного жилья. Некоторые категории украинцев получили возможность арендовать квартиру ориентировочно за 6 тысяч гривен в месяц.

