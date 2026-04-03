Водоснабжение и логистика: Зеленский назвал следующие цели российских ударов

Под угрозой находятся мосты, плотины, гидроэлектростанции, а также насосные станции, обеспечивающие снабжение питьевой водой.

Украинская разведка сообщает об угрозе российских ударов по мостам, дамбам, гидроэлектростанциям, а также по насосным станциям, снабжающим питьевой водой. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам.

"Судя по документам, которые мы получили от разведки, русские будут бить по логистике – по железной дороге и прочему. Также будут бить по водоснабжению. Все это Вооруженные Силы Украины вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных объектах – мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, системах снабжения питьевой водой и т. д.", – подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что Воздушные силы уже занимаются усилением ПВО, соответствующей интеграцией систем, где-то еще нужна дополнительная физическая защита. По его словам, местные органы власти должны работать над этим вопросом. "В каждом селе и городе главы и мэры должны заниматься этим. Они должны знать, что у них там есть самое главное – без чего не будет канализации или не будет питьевой воды. Защита нужна максимальная", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что зимой было очень тяжело, поскольку россияне разрушали объекты, которые обеспечивали отопление, электроснабжение и выработку электроэнергии. "И хотя сейчас их операция в сфере энергетики продолжается, они все же несколько истощены в плане количества ракет и дронов. Поэтому они понимают, что весной и летом такого сильного воздействия уже не окажут", – считает президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в новом анализе организации ACLED, опубликованном Defence Blog, Россия и Украина в марте резко усилили атаки дальнобойными беспилотниками и ракетами, перенося боевые действия далеко за пределы линии фронта.

Аналитики зафиксировали рекордную атаку России – 948 дронов в течение 23–24 марта. Всего за месяц Россия нанесла более 3000 ударов (против 2712 в феврале).

По оценке экспертов, российская стратегия стала многоуровневой: ночные массированные атаки истощают украинскую ПВО; дневные удары используют образовавшиеся бреши; ракеты целенаправленно бьют по энергетической инфраструктуре.

Отмечается, что такие действия направлены на ослабление системы противовоздушной обороны Украины и подготовку к возможным наземным операциям, в частности в Донецкой области и на ключевых логистических направлениях.

