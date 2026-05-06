Недели или даже месяцы: Россия может надолго лишить украинцев воды, – эксперт

Большинство водоканалов нуждаются в капитальном ремонте.

Украинцы в крупных городах могут надолго остаться без воды, если Россия начнет систематические удары по объектам централизованного водоснабжения. Продолжительность перебоев с водой будет зависеть от масштабов повреждений, сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости live".

"Ликвидация последствий может занять как одну-две недели, так и месяцы, в зависимости от разрушений и проблем, которые возникнут на тех или иных водоканалах", – отметил эксперт.

Наиболее уязвимыми к ударам РФ, по оценке эксперта, являются прифронтовые регионы – в частности, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

В то же время, по словам Попенко, проблема заключается не только в возможных российских обстрелах. По его словам, большинство водоканалов нуждаются в капитальном ремонте, что делает систему водоснабжения в целом уязвимой даже без внешних ударов.

"Когда остановился центральный коллектор в той же Полтаве, 70% горожан испытывали ограничения на пользование водой более месяца. А в Житомире в конце 2023 года остановка центрального коллектора привела к тому, что жители города 2-3 недели сидели без воды", – приводит примеры эксперт.

Угроза ударов РФ по водоснабжению

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил о возможных ударах РФ по объектам водоснабжения.

По словам члена энергетического комитета парламента Сергея Нагорняка, удары по водоканалам возможны в любой момент. Он советует украинцам запастись водой.

