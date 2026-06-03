'Фора' поглощает крупную сеть и расширяет свое присутствие: плюс 180 супермаркетов

Магазины расположены в столице и в области.

В состав сети супермаркетов "Фора" переходят около 180 магазинов другой крупной сети "Бадьорий". Таким образом, "Фора" значительно расширяет свое присутствие в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) со ссылкой на пресс-службу компании. Поглощение произошло после того, как ПАО ЗНВКИФ "Бенефит", входящее в состав Fozzy Group, так же как и "Фора", завершило сделку по приобретению контроля над компанией "Недлес", которая является оператором сети "Бадьорий".

До этого 26 марта совладелец Fozzy Group Владимир Костельман получил разрешение от Антимонопольного комитета на приобретение контроля над сетью магазинов "Бадьорый".

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В 2025 году сеть "Фора" насчитывала 399 супермаркетов, поэтому поглощение "Бадьорого" увеличит количество магазинов почти в полтора раза. "Фора" планирует усилить присутствие в Киеве и Киевской области и повысить операционную эффективность за счет масштабирования.

Поглощение должно происходить постепенно – вначале магазины "Бадьорый" продолжат работать в привычном формате. Новое руководство обещает сохранить персонал, партнеров-поставщиков и учесть особенности каждого отдельного маркета.

Последние новости ритейла

Аналитики констатируют, что в настоящее время на украинском рынке ритейла крупные сети активно поглощают малый бизнес. Причинами подобных тенденций стали инфляция и падение покупательной способности населения.

В то же время рынок Украины остается привлекательным для иностранных платформ. Так, один из самых быстрорастущих дисконтных ритейлеров Европы Pepco официально объявил о выходе на украинский рынок. Первый магазин сети должен заработать в конце октября 2026 года.

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