В Китае нашли источник стратегического минерала, на который у США сейчас монополия

Если Китай перестанет зависеть от США в вопросах поставок этого сырья, это значительно укрепит его экономическую мощь.

В Китае обнаружили перспективное месторождение кварца высокой чистоты, которое потенциально может существенно уменьшить зависимость страны от импорта критически важного сырья для полупроводниковой и солнечной промышленности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в European Journal of Mineralogy, на которое ссылается издание Interesting Engineering.

Как пишет издание, кварц с высоким уровнем чистоты является ключевым материалом для производства полупроводников, оптических компонентов, солнечных панелей и другой высокотехнологичной продукции. Несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших производителей электроники в мире, значительную часть высококачественного кварца он до сих пор импортирует, в частности из США, что создает уязвимость в цепочках поставок.

Исследование было сосредоточено на лейкогранитах района Динге в Тибете. По данным ученых из Китайского университета науки и технологий и Китайской геологической службы, эти светлые гранитные породы содержат значительные запасы кварца, пригодного для дальнейшей очистки до уровня, необходимого для высокотехнологичных производств.

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Ученые добавляют, что примеси в минерале могут быть устранены в процессе переработки, а совершенствование технологий очистки способно еще больше повысить качество конечного продукта.

В публикации отмечается, что спрос на высокочистый кварц растет из-за развития "зеленой" энергетики и микроэлектроники. Материал используется в производстве поликремния для солнечных панелей, а также кварцевых тиглей, необходимых для изготовления кремниевых пластин и полупроводниковых компонентов.

При этом исследователи также обращают внимание на ограниченность глобальных запасов этого сырья.

В настоящее время значительная часть мировых поставок поступает из месторождений в Северной Каролине (США), в частности из знаменитого района Spruce Pine, который на протяжении длительного времени обеспечивает индустрию высококачественным сырьем.

В Китае в последние годы активизировали поиск собственных месторождений стратегических минералов. Как отмечают авторы исследования, Тибет может сыграть ключевую роль в этой стратегии благодаря широкому распространению лейкогранитов, которые рассматриваются как потенциальная база для масштабной добычи стратегического сырья.

Другие новости о Китае

Как писал УНИАН, в Китае завершают строительство масштабного канала Пинлу длиной 134,2 км, который должны запустить в эксплуатацию в сентябре. Проект должен стать важной частью транспортной системы, которая обеспечит внутренним регионам страны прямой выход к морю и уменьшит зависимость от восточного побережья.

Также мы рассказывали, что китайский мегаполис Чунцин является крупнейшим городом мира. По территории он превосходит несколько европейских стран, а по численности населения опережает Украину.

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